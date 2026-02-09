La negociació dels pressupostos, en marxa: els Comuns fixen posició amb ERC distanciada

La negociació de pressupostos ha començat aquest dilluns a la tarda sense garanties, ara com ara, d'èxit. Primer, perquè els Comuns han posat "preu" als seus vots, en forma de mesures per mirar de pal·liar l'emergència habitacional i prohibir la compra especulativa de l'habitatge, i malgrat acceptar obrir converses no cediran els vots si el Govern no fa concessions. I segon, perquè ERC continua distanciada dels socialistes i es nega a negociar res fins que no es concreti la recaptació de l'IRPF, que per ara continua encallada per les reticències del govern espanyol a habilitar la Generalitat per assumir, a la llarga, aquest impost.
És en aquestes condicions que el Govern aspira a tenir pressupostos en vigor aquest primer trimestre, un horitzó ambiciós que difícilment es complirà perquè implica, tenint en compte els tràmits parlamentaris, tancar un acord amb els socis de la investidura la setmana vinent a tot estirar. Si la negociació s'allarga i una eventual aprovació no arriba fins entrada la primavera -un escenari que ja es contemplava al novembre-, portaria al límit els comptes de Salvador Illa i dificultaria complir amb l'execució pressupostària prevista. De moment, amb els Comuns se'n pot començar a parlar.
Planificar i executar obra a Rodalies
El partit de Jéssica Albiach ja ha plantejat les seves condicions, que passen sobretot per habitatge i Rodalies, coincidint amb la crisi ferroviària a Catalunya i la primera -i finalment última- jornada de vaga de maquinistes -sense complir els serveis mínims- que complica encara més la mobilitat. Abans d'entrar a la reunió, l'equip negociador ha detallat que la prioritat en aquest primer contacte serà Rodalies, amb mesures per millorar la comunicació i reforçar els transports alternatius, i per dotar la Generalitat de capacitat per planificar i executar obra i fer manteniment a la xarxa ferroviària a través d'Infraestructures de Catalunya (Ifercat). "És imprescindible que els pressupostos comencin a caminar perquè el tren sigui la gran prioritat del país", ha dit Cid.
Els Comuns, un cop aconseguides les primeres sancions per incomplir la llei d'habitatge, volen arribar als 1.200 milions d'euros als pressupostos per combatre l'emergència habitacional i muscular més el parc de lloguer públic. I també prohibir la compra especulativa d'habitatge en un termini de sis mesos, a l'espera que els informes tècnics avalin la mesura en els pròxims dies. Si el Govern compra aquestes propostes, els negociadors donen per fet que els pressupostos s'encarrilaran ràpidament. "Volem uns pressupostos que es notin i hem posat les nostres condicions, els tempos són cosa seva i no ens sentim interpel·lats per cap calendari", ha dit Cid. La consellera Alícia Romero voldria tenir els comptes aprovats abans del 31 de març. Després de la reunió, fonts del Govern han fet una valoració "molt positiva" de la trobada i s'han compromès a "analitzar i valorar" les propostes per "fer possible un acord el més aviat possible".
"Garanties" a ERC amb la meta volant del febrer
La prioritat al Departament d'Economia és oferir "garanties" a ERC, sense més concrecions. I a Calàbria esperen "gestos" per part dels socialistes, també sense més detalls. Totes les fonts admeten que se'n parla. De moment, la secretària general, Elisenda Alamany, diu que la negociació està "encallada" perquè el Govern està centrat a mirar de resoldre el caos de Rodalies, que ho complica tot més. Aquesta setmana, marcada per un ple al Parlament que tornarà a demanar la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, no sembla la més indicada per obrir converses sobre els comptes.
En tot cas, els republicans es van comprometre a presentar aquest febrer una reforma legal al Congrés per habilitar la Generalitat a recaptar l'IRPF, cosa que obligaria totes les parts a posicionar-se, començant pels socialistes que ho veuen amb reticències. El PSC deixa en mans d'ERC decidir "si presenta o no" la proposició de llei abans de concretar què pensen fer, però avisen que no trencaran la disciplina de vot. "Votarem sempre de manera conjunta amb el grup socialista", ha deixat clar la portaveu, Lluïsa Moret, aquest dilluns. Mentre el Govern seu a taula amb els Comuns, ERC encara marca distàncies.
Uns pressupostos de 2023
Els últims pressupostos que va aprovar el Govern són de 2023, amb Pere Aragonès i l'aval del PSC i els Comuns. Des d'aleshores, s'han anat encadenant pròrrogues i suplements de crèdit, com els tres de l'any passat, amb el concurs dels mateixos partits però amb Illa a Palau. Ara, però, la Generalitat no disposa dels 4.000 milions addicionals que va aconseguir amb les ampliacions de 2025. La urgència per aprovar els comptes -cosa que permetria posar velocitat de creuer a la legislatura i mirar d'apuntalar de nou el relat de l'estabilitat- creix, també, perquè tothom és conscient que l'any que ve hi ha eleccions municipals i espanyoles, i en un context electoral sempre és més difícil obrir negociacions importants.