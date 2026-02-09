Els sindicats desconvoquen la vaga ferroviària

Els sindicats CCOO, UGT i Semaf han tancat un acord amb el Ministeri de Transports per desconvocar la vaga ferroviària que ha començat aquest dilluns i que havia de prolongar-se fins dimecres. La trobada, que ha durat unes quatre hores, s’ha citat poc després que arranqués una aturada general del servei que ha generat cancel·lacions i endarreriments a la xarxa d’alta velocitat i als serveis de Rodalies de Catalunya i Madrid. En sortir de la reunió, els sindicats han confirmat la intenció de suspendre la protesta després d’arribar a un pacte al voltant de la petició de més personal i d’inversions en manteniment i seguretat que havien plantejat al ministre Óscar Puente.
“Hem arribat a un acord de desconvocatòria que creiem que és històric per al ferrocarril”, ha explicat el secretari general de Semaf, Diego Martín, en sortir de la trobada. Tal com ha ressaltat, el pacte inclou la millora de la inversió en infraestructures i seguretat, així com la contractació de més personal. “Parlem de molts milions”, ha afegit, abans de destacar que l’acord és extens i que s’ha d’explicar bé a treballadors i ciutadania.
Tal com ha dit el representant sindical, ara s’iniciaran els tràmits per desconvocar la vaga a les empreses afectades per les aturades. “La firma de l’acord és la desconvocatòria de les aturades”, ha concretat. A més, ha explicat que el govern espanyol -també el Ministeri d’Hisenda- ha aprovat l’increment de la inversió, que ha xifrat en “més del 50%” en manteniment ferroviari.
El govern espanyol celebra l’acord
El Ministeri de Transports s’ha sumat a la posició dels sindicats i també ha qualificat l’acord d’“històric” per les millores que incorpora a un sector ferroviari sacsejat darrerament pels accidents d’Adamuz (Còrdova) i Gelida. “Subscrivim plenament les declaracions dels representants dels treballadors per validar aquest important acord”, han ressaltat fonts del govern espanyol poc després del final de la reunió.
“Des del Ministeri de Transports reconeixem la voluntat de diàleg que han mantingut, especialment els sindicats, durant la negociació, i ens felicitem per la capacitat d’acord i de consens”, han reblat. El ministre Óscar Puente, que està arribant d’un viatge a l’Aràbia Saudita, mantindrà una trobada aquesta tarda amb els representants sindicals.