Catalunya lidera l'incompliment de serveis mínims de Renfe: circulen 15 vegades menys trens que a Madrid

La vaga de maquinistes de Rodalies ha començat sense els serveis alternatius previstos a primera hora d'aquest dilluns, tal com ha confirmat Renfe, tot i que els sindicats ho minimitzen. Sigui com sigui, els usuaris de la xarxa ferroviària han arribat a les principals estacions de Catalunya i s'han trobat amb retards i cancel·lacions imprevistes, o fins i tot amb l'absència absoluta de trens durant llargs períodes, així com sense el desplegament de més mitjans de transport alternatius.
Exactament, la vaga és del conjunt de maquinistes de Renfe i afecta tot l'Estat, així com la Mitjana Distància, la Llarga Distància i l'alta velocitat. El Ministeri de Transports ha decretat els seus propis serveis alternatius, però Catalunya i el País Basc tenen el seu propi criteri, pel qual és important no confondre les comunicacions del Govern i les del govern espanyol.
Catalunya, 2; Madrid, 59
El cas és que mentre a Catalunya, a les 9.31 hores del matí, hi ha dos trens Rodalies circulant segons el visor en temps real de Renfe, a Madrid hi ha 59 i a Astúries, 20. Així doncs, els serveis mínims establerts pel Govern, pel Departament de Treball, són molt inferiors als que hi ha a altres indrets de l'Estat, on mana el Ministeri de Transports. Tot i això, cal tenir en compte que les xifres varien segons la marxa dels trens: a Catalunya se n'han vist fins a set i a Madrid oscil·la entre una cinquantena i la seixantena.
Quant dura la vaga?
La vaga de maquinistes ha començat a les 00.01 hores del dilluns 9 de febrer i finalitzarà a les 23.59 del dimecres 11, amb una durada de tres dies sencers en què l'aturada serà total, tot i que hi haurà serveis mínims en funció de la franja horària. El Departament de Treball ha establert que a les hores punta, de les 6 hores a les 9.30 hores i de les 17 hores a les 20.30 hores, s'ofereixi un servei del 66%; mentre que a les hores vall el servei serà del 33%. Això vol dir que circularan poc menys de 7 de cada 10 trens previstos en els moments de més demanda i 3 de cada 10 durant la resta del dia, alhora que hi haurà un mínim d'un treballador per cada tres d'habituals en els centres de gestió del servei.