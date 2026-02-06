Es pot trencar amb Renfe? El Govern ho descarta davant els arguments jurídics de Junts

És pot trencar amb Renfe? Nació ja va explicar que es pot fer, però no és senzill i cal molta voluntat política, força negociadora, recursos i temps, però el debat continua ben viu davant del caos de Rodalies. Aquest divendres, Junts ha aportat més arguments jurídics que avalen la ruptura amb l'operadora ferroviària espanyola, però el Govern s'hi nega. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que "rescindir" el contracte amb Renfe "no és el camí". "La via és la col·laboració", ha dit en un esmorzar al Fòrum Tribuna Europa. Això no impedeix que l'executiu hagi endurit el to amb el govern espanyol davant les deslleialtats de Renfe i la negligència d'Adif, però de trencar, per ara, res de res. El servei no sembla que s'hagi d'estabilitzar fins a l'abril mentre el Govern planteja "accelerar" el traspàs pactat amb ERC.
En aquest context, Junts insisteix que cal "fer fora" Renfe. Com? Han consultat juristes per buscar base legal que traci un camí amb l'argument que l'operadora ha incomplert el contracte de prestació de servei. Segons els experts, la Generalitat com a titular del servei pot iniciar un procediment administratiu per rescindir el contracte i fer que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya assumeixi, per ara, la direcció de Rodalies. Per assumir el servei, però, Junts admet que caldria un "període transitori" per ampliar la flota de trens (s'han de comprar o traspassar) i de maquinistes (que s'han de traspassar o bé formar). Els juntaires plantegen aquesta via en contra del traspàs pactat enter ERC i el PSOE, que planteja una empresa mixta amb participació accionarial majoritària de Renfe que hauria d'acabar gestionant tot el servei.
L'informe de Junts conclou que trencar amb Renfe és qüestió de voluntat política i no existeix impediment jurídic. Assenyala que Catalunya té competències sobre els trens que circulen només per territori català, mentre que l'Estat controla de manera exclusiva la gestió dels que transcorren per més d'una comunitat autònoma o bé passen la frontera amb França. Avui dia, la Generalitat és part, per subrogació, del contracte de gestió del servei que presta Renfe, i això es va materialitzar amb un conveni signat entre la Generalitat i Renfe. El que planteja el partit de Carles Puigdemont és trencar aquesta relació per incompliment del servei, una clàusula prevista al mateix contracte que en justifica la rescissió. "La Generalitat ha d'actuar per protegir l'interès públic", apunta el document.
Els experts plantegen activar la clàusula 19 del contracte entre l'Estat i Renfe, que fixa les causes per trencar la relació. Aquesta diu que seran causes de resolució del contracte "l'incompliment de les obligacions establertes", que hi hagi "circumstàncies excepcionals que impedeixin el compliment" o que no es compleixin els indicadors d'eficiència en la gestió. Si s'ha produït un incompliment -a Junts entenen que això ha passat i no hi ha causes de força major que ho justifiquin-, això podria ser motiu per trencar amb l'operadora espanyola. A més, es pot argumentar que Renfe no ha garantit la seguretat dels usuaris, encara que l'estat de la infraestructura depèn d'Adif.
La gestió es podria traspassar a FGC per "adjudicació directa" a través de l'habilitació de la llei ferroviària, i recorden que l'empresa catalana està acreditada per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF) en termes de seguretat. Per això, argumenten, no respon a "cap necessitat real" crear una empresa participada per la Generalitat i Renfe, amb majoria de la part espanyola a la junta d'accionistes. L'argument d'ERC i el PSOE és que això facilita la transició i evita -si més no, per ara- un conflicte laboral amb els maquinistes. Catalunya no disposa de prou professionals per operar Rodalies i, mentre forma maquinistes propis, necessita els de Renfe, que no volen ser segregats de l'empresa espanyola i, quan això es planteja, amenacen amb vagues. En el futur, la majoria accionarial hauria de canviar en favor de la Generalitat, però no està garantit.