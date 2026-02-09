Nou front a Rodalies: com t'afecta la vaga de maquinistes?

Solucions estructurals per garantir seguretat, manteniment, protecció laboral i la qualitat del servei. Amb aquestes reivindicacions, els maquinistes de Rodalies van a la vaga des d'aquest dilluns i fins dimecres, en plena crisi del servei i encara amb trams tancats i serveis alternatius. Els accidents mortals d'Adamuz i Gelida han fet vessar un got que ja estava ple, després d'anys de reclamacions no ateses i el xoc pel traspàs del servei i, tot i que el Departament de Treball ha establert serveis mínims per garantir la circulació del 66% dels trens, els usuaris enfronten una nova setmana de caos de mobilitat.
En què consisteix la vaga i quins són els serveis mínims?
La vaga de maquinistes ha començat a les 00.01 hores del dilluns 9 de febrer i finalitzarà a les 23.59 del dimecres 11, amb una durada de tres dies sencers en què l'aturada serà total, tot i que hi haurà serveis mínims en funció de la franja horària. El Departament de Treball ha establert que a les hores punta, de les 6 hores a les 9.30 hores i de les 17 hores a les 20.30 hores, s'ofereixi un servei del 66%; mentre que a les hores vall el servei serà del 33%. Això vol dir que circularan poc menys de 7 de cada 10 trens previstos en els moments de més demanda i 3 de cada 10 durant la resta del dia, alhora que hi haurà un mínim d'un treballador per cada tres d'habituals en els centres de gestió del servei.
L'aturada afectarà els transports alternatius?
L'aturada no afectarà els serveis de transport alternatiu que s'han desplegat les darreres setmanes per pal·liar la crisi a Rodalies, ja que no depenen dels sindicats de maquinistes. En una atenció als mitjans de comunicació divendres passat, el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha garantit el funcionament habitual de les flotes d'autobusos.
On afecta la vaga de maquinistes?
Exactament, la vaga és del conjunt de maquinistes de Renfe i afecta tot l'Estat, així com la Mitjana Distància, la Llarga Distància i l'alta velocitat. El Ministeri de Transports ha decretat els seus propis serveis alternatius, però Catalunya i el País Basc tenen el seu propi criteri, pel qual és important no confondre les comunicacions del Govern i les del govern espanyol.
Qui són els convocants?
Els sindicats convocants són els d'Adif i Renfe, però també els d'Iryo, Ouigo, Medway, Captrain, Transervi, Redalsa i Tracción Rail. És a dir, Semaf, que és el majoritari; CCOO i UGT. Després de diverses reunions amb el ministre de Transports, Óscar Puente; el secretari d'Estat, José Antonio Santano, que es troba a Catalunya i s'ha afegit de manera telemàtica; el president d'Adif, Pedro Marco; el president de Renfe, Álvaro Fernández; el director de Recursos Humans de Renfe, Lucas Calzado; la directora de Recursos Humans d’Adif, Conchi Casillas; i la secretària general de Transport Terrestre, Rocío Báguena, han optat per mantenir les mobilitzacions, tot i que admeten avenços.