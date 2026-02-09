L’incompliment dels serveis mínims marca la primera jornada de vaga a Rodalies

La vaga de maquinistes de Rodalies ha començat sense els serveis alternatius previstos a primera hora d'aquest dilluns, tal com han confirmat el Govern i Renfe, tot i que els sindicats ho minimitzen. Sigui com sigui, els usuaris de la xarxa ferroviària han arribat a les principals estacions de Catalunya i s'han trobat amb retards i cancel·lacions imprevistes, o fins i tot amb l'absència absoluta de trens durant llargs períodes, així com sense el desplegament de més mitjans de transport alternatius.
La mobilització dels conductors per reclamar seguretat i protecció laboral ha arribat en plena crisi de Rodalies, encara amb moltes línies amb trams afectats per les tasques de revisió dels tècnics d'Adif, però les previsions de Renfe i la Generalitat pel que fa als serveis mínims tampoc s'han complert. De fet, Renfe ha demanat als viatgers que busquin altres vies de transport per carretera, com vehicles privats o taxis. Una escena recurrent és la de trens anunciats per megafonia i a les pantalles que acaben desapareixent o bé arriben quan ja no estaven anunciats.
El Departament de Treball havia establert que a les hores punta, de les 6 hores a les 9.30 hores i de les 17 hores a les 20.30 hores, s'hagués d'oferir un servei del 66%. És a dir, que haguessin de circular dos de cada tres trens. Aquesta proporció, però, ha estat molt lluny de complir-se les primeres hores de la vaga. Això, sumat a la no ampliació dels serveis alternatius desplegats fa dies per complementar el servei per carretera, ha comportat que molts usuaris no hagin tingut cap manera d'arribar a la feina i hagin hagut d'esperar més d'una hora en molts casos a l'arribada d'algun comboi.
Amb tot, UGT contradiu la consellera de Territori Sílvia Paneque i assegura que s'estan complint els serveis mínims programats i defensa que la xifra de trens suprimits a primera hora del matí és "totalment anecdòtica". El responsable d'UGT de Renfe a Catalunya, Francisco Cárdenas, ha defensat que la jornada ha arrencat "bé" i avança que el seguiment de l'aturada és "molt elevat". En declaracions als mitjans des de l'estació de Sants, ha defensat que, "internament", el col·lectiu "té clar que és un dia pel ferrocarril" i ha reiterat que volen fer la feina "amb garanties".
Fora de les hores punta, a les anomenades hores vall, s'espera que circulin 3 de cada 10 trens, amb un servei del 33%, mentre que hi hauria d'haver un mínim d'un treballador per cada tres d'habituals en els centres de gestió del servei. Tot plegat, mentre els serveis alternatius funcionen amb "normalitat", tot i que això significa que no s'han ampliat respecte als que ja hi havia abans de la vaga i, per tant, comporta dificultats per absorbir el gruix de viatgers que no poden moure's amb Rodalies.
Els usuaris denuncien l'incompliment dels serveis mínims
Per part dels usuaris, hi ha pocs dubtes sobre el compliment dels serveis mínims. "Anuncien el tren, però no passa", afirma la Perla des de l'estació de Sants. "Van dir que hi hauria un 66% de trens, però encara no he vist cap tren en direcció a Arenys", es lamenta en Ton a l'estació de Mataró. Amb tot, s'han vist trens buits perquè la majoria d'usuaris han optat per evitar directament Rodalies, tot i que no a tot arreu hi ha mitjans de transport alternatius.