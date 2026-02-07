Milers de persones protesten a Barcelona pel caos a Rodalies: «Hem tocat fons»

Milers de persones es concentren aquest dissabte a la tarda al centre de Barcelona per protestar contra el caos que viu des de fa dues setmanes i mitja el servei de Rodalies a Catalunya. L'accident del dia 20 de gener a Gelida, que va causa la mort d'un maquinista en pràctiques, ha situat la xarxa al límit i ha sacsejat l'activitat política del país. Davant d'això, tant l'independentisme civil com els sindicats s'han mobilitzat per denunciar una situació que entronca amb dinàmiques històriques i que condiciona la vida dels 400.000 usuaris diaris de Renfe. El Govern, pressionat, resisteix les peticions de Junts i ERC -que s'han mobilitzat matí i tarda- per tal que dimiteixi la consellera Sílvia Paneque.
"L'usuari ja no té paciència, perquè està al límit físicament i psicològica. Arribem tard a la vida, a conciliar i a la universitat. Hem tocat fons. La culpa és de Madrid, Renfe i Adif", ha remarcat Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies i una de les cares visibles del moviment. Adrià Ramírez Papell, de l'Associació per la Promoció del Transport Públic (APTP), ha posat l'accent en la necessitat de destinar recursos al sistema posant la ciutadania al centre. "Si invertim milions sense pensar que cal millorar la vida de l'usuari, no serveix per res. Tenim un problema de fiabilitat i l'hem d'abordar com Déu mana", ha apuntat Ramírez Papell just abans que comencés la mobilització.
En el torn dels discursos, Gómez ha indicat que la situació ferroviària genera "ansietat", i que s'està comprometent el "benestar emocional" de la ciutadania. "Quan una xarxa està malalta, qualsevol cop l'enfonsa. El calvari té noms i cognoms, que són Renfe i Adif. Hem de recuperar el transport públic amb inversió i qualitat, perquè sense trens no hi ha futur", ha remarcat la portaveu de Dignitat a les Vies. "Prou retards, prou abandonament, prou manca d'inversió i prou excuses", ha asseverat Gómez, que ha considerat que ser català "és un orgull", però que la xarxa ferroviària "no està a l'alçada" del país que "mereixem". "La mobilitat és una merda", ha ressaltat la portaveu de la plataforma.
Peticions de dimissió
La marxa, sota el lema Sense trens no hi ha futur, ha arrencat a les cinc de la tarda des de davant de l'Estació de França, que és on hi ha el centre de control d'Adif que ha caigut almenys quatre vegades des del 2022. "El tracte és humiliant i afecta el conjunt de la ciutadania. Es fa evident en l'àmbit dels trens i el ferroviari. Per això defensem que hi ha d'haver dimissions i solucions", ha apuntat Oriol Junqueras, president d'ERC, just abans que arrenqués la marxa. "Hem de tenir inversions que resolguin el dèficit de manteniment de les vies, la senyalització i els convois. Contribuïrem a què el país se'n surti", ha apuntat Junqueras, acompanyat de la seva número dos, Elisenda Alamany.
Jordi Turull, secretari general de Junts, ha indicat que la situació requereix l'assumpció de responsabilitats per "tanta deixadesa" i per "posar en risc la seguretat dels usuaris". "Cal que hi hagi lideratge, que hi hagi menys dependència i menys submissió de Madrid. Hem demostrat jurídicament que es pot rescindir el contracte amb Renfe, que no pot liderar cap solució quan és responsable de tot", ha indicat Turull. "Els ciutadans de Catalunya poden comporvar com funciona Ferrocarrils i com funciona Renfe", ha assenyalat el secretari general de Junts, que -com també ha fet ERC- ha demanat tant la dimissió de la consellera Paneque com del ministre de Transports, Óscar Puente.
La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha explicat que aquest dilluns tindrà lloc la primera reunió amb el Govern per la negociació dels pressupostos i que Rodalies serà "un tema central". En una atenció als mitjans abans d'arrencar la concentració, Albiach ha detallat que exigiran a l'executiu del PSC que "dobli" la xarxa d'autobusos interurbans, que reforci el transport alternatiu, i que garanteixi "un control" sobre les execucions de les inversions i les obres que s'anuncien a la xarxa catalana. "La mobilitat i l'habitatge són les dues preocupacions principals de la ciutadania i cal que siguin també les dues prioritats de la Generalitat", ha sentenciat la dirigent dels Comuns.
L'ANC i el Consell, contra els partits
Al matí ha estat el torn de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i del Consell de la República, que van convocar els manifestants sense que existís un acord amb la resta d'entitats que també havien assenyalat el 7 de febrer com a data per protestar contra el caos a Rodalies. Les dues organitzacions han aplegat 8.000 persones al centre de Barcelona, segons les dades de la Guàrdia Urbana, que l'organització ha ascendit a 30.000. Lluís Llach, president de l'ANC, ha insistit en la idea que la independència és "l'única solució" al desastre que s'ha viscut en les últimes setmanes, i ha posat l'accent en els costos que té la "dependència" de l'Estat en el dia a dia de la ciutadania.
Jordi Domingo, al capdavant del Consell -abans presidit per Carles Puigdemont- des del febrer de l'any passat, ha optat per un discurs especialment dur contra els partits independentistes amb representació a les institucions. Els ha acusat d'haver "malbaratat" la tardor del 2017, els ha retret tenir un marc mental "autonomista", i els ha definit com a "presos" del 155. Domingo també s'ha encarregat de considerar un "barrut" el president Salvador Illa, i ha indicat que el dèficit fiscal ja ha arribat als 30.000 milions d'euros anuals. El càlcul de les balances fiscals està en discussió entre el govern espanyol i Junts. De moment, el Ministeri d'Hisenda -com va avançar Nació- el recalcula a la baixa.