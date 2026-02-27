El comiat de Rabell, que deixa l'Ajuntament de Barcelona per un càncer: «Me'n vaig a lluitar per viure»

El regidor del PSC Lluís Rabell s'ha acomiadat del ple de Barcelona per centrar-se en la lluita per "viure", però també amb la voluntat expressa de continuar defensant les seves "conviccions". L'exregidor, que va renunciar a l'acta el 6 de febrer passat per motius de salut , s'ha acomiadat amb un discurs emotiu en què ha agraït la confiança de l'alcalde per liderar el pla de barris, que ha definit com "una política que té una tradició i ha vingut a Barcelona per quedar-se". Alhora, ha lloat el "tracte deferent" dels grups municipals i la professionalitat dels treballadors del districte d'Horta-Guinardó, del qual ha estat regidor. La comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa, Sara Belbeida, assumirà el relleu.
Rabell ha explicat que es tracta d’una intervenció que li hauria agradat estalviar-se, però ha admès que “les coses van com van i la vida és així”. Ha detallat que el mes de desembre se li va detectar un càncer i que, després d’intentar compatibilitzar el tractament amb l’agenda institucional, van comprovar que el tractament era molt “exigent”, amb efectes col·laterals, i que era incompatible amb l’agenda d’una regidoria.
Ha expressat “agraïments profunds i sincers a molta gent”. En primer lloc, a l’alcalde de Barcelona, per haver-lo “embarcant en aquesta aventura” i per la confiança de fer-lo responsable del pla de barris, que ha definit com una "política de transformació, redistribució i lluita contra les desigualtats, construïda en mandats anteriors i que afronta la seva tercera edició amb el compromís de la Generalitat d’estendre aquest tipus de polítiques arreu del país".
També ha agraït la "fraternitat" i "mestratge" dels companys i companyes de la comissió de govern, assegurant que ha après molt al seu costat, així com del que ha anomenat el “sotogoverno”, l’entramat de comissionats i comissionades que han desenvolupat l’acció de govern.
Ha fet extensiu l’agraïment als equips de la seva regidoria i dels àmbits d’educació, promoció de les persones grans, participació i memòria democràtica, amb un record especial per als professionals del districte d’Horta-Guinardó, als quals ha qualificat de “família magnífica” i equip “competent i compromès”. També ha tingut un record per a la Guàrdia Urbana, amb qui compartia salutacions matinals.
També ha dedicat unes paraules als grups municipals pel “tracte deferent” rebut, més enllà dels debats polítics. En aquest sentit, ha defensat el respecte per la institució democràtica, per les bones formes i per "la paraula com a eina per construir acords", especialment en un moment en què, segons ha dit, "les institucions i la democràcia es veuen qüestionades".
Seguir lluitant per les conviccions
En referir-se a la seva situació personal, ha assenyalat que no es retira “a cap convent de clausura”, sinó que es posa en mans de l’equip d’oncologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, que ha qualificat de “formidable” i “un orgull de sanitat pública”. Ha afirmat que se’n va “a lluitar per viure”, perquè és “un enamorat de la vida” i amb la clara voluntat de seguir defensant les seves "conviccions”.
Ha explicat que per a ell la política no ha estat mai una ocupació, sinó “un compromís ètic i vital”. Ha relatat que es va fer socialista, en el sentit més genèric del terme, als 14 anys després de llegir Els Miserables, de Victor Hugo, i ha afirmat que continua creient en “el futur socialista de la humanitat”.
Així, en un context que ha descrit com una "cruïlla històrica" amb guerres com la d’Ucraïna, Gaza o el Sudan i amb amenaces a la democràcia, ha dit que continua veient "potencialitats de transformació en les majories socials treballadores".
Destaca l’empenta i proximitat de Sara Belbeida
L'actual comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa, Sara Belbeida, entrarà com a regidora i assumirà les carteres de Rabell que també va ser diputat de Catalunya Sí que es Pot al Parlament (2015-2018).
El fins fa poc regidor ha destacat la “qualitat, competència, empenta i proximitat” de Belbeida i ha situat aquest relleu en un moment “particularment intens”, després que en un dels barris del districte, el Carmel, es difonguessin vídeos denunciant una suposada islamització i evocant el nacionalcatolicisme.
En aquesta línia, ha recordat que el nacionalcatolicisme va ser una realitat sota el franquisme, però ha subratllat que Barcelona és una ciutat "laica i democràtica". Així, s'ha mostrat convençut que Belbeida encarna “aquesta Barcelona democràtica, oberta i tolerant”.
Els grups lloen el "tarannà" de Rabell
L'alcalde Jaume Collboni ha afirmat que és un home "coherent, tenaç i profundament compromès amb la justícia social". "Lluís Rabell no s'entén sense la lluita veïnal i la Barcelona construïda des de baix", ha dit el batlle, que ha afegit que va saber donar-li veu des de la FAVB. Alhora, també ha dit que és un "intel·lectual" que fa anys que treballa per una Barcelona "més justa". A més, ha lloat la seva capacitat d'escolta i diàleg: "Reivindicar Lluís Rabell és reivindicar la política útil".
El president de JuntsxBCN, Jordi Martí, ha destacat el "coratge" del regidor socialista i la seva sintonia amb les entitats veïnals. També ha recordat que ells dos se les van "tenir" quan ell era president de la FAVB i ha afirmat que ha estat una "gran sort" compartir aquests anys. Li ha dement que torni "per fer la guerra per la ciutat i per la gent".
La tinenta d'alcaldia Laia Bonet ha indicat que si una paraula defineix Rabell és "compromís" i ha destacat la seva capacitat d'escolta tot recordant el sobrenom de "Lluís el de les llibretes" pel fet d'anar sempre prenent nota de les demandes o queixes veïnals. Bonet també ha fet valdre el seu paper en el Pla de Barris o Educació i les seves reflexions tot i no tenir "gaire benzina" per tirar endavant. "Seguirem caminant plegats", ha conclòs.
La presidenta de BComú, Gemma Tarafa, ha afirmat que la mirada de Rabell aporta una mirada "diferent" a la política. Tarafa ha fet valdre les seves conviccions i li ha donat les gràcies pel seu "tarannà". El regidor Jordi Coronas, d'ERC, també ha rememorat la seva etapa al capdavant de la FAVB i la seva voluntat de "diàleg i acords" i li ha desitjat "coratge i empenta" per afrontar la malaltia.
Víctor Martí, del PP, ha apuntat que els ha unit el debat sobre les escoles bressol i ha destacat, el "tarannà" i tracte "amable i proper" de Rabell, així com la seva contribució a fer de la vida política "un lloc més humà". Des de Vox, Gonzalo de Oro s'ha centrat també en el "tarannà" i li ha desitjat a Rabell "molta força".