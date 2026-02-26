Sánchez respon a la dreta i l'extrema dreta pels documents del 23-F: «Quin problema tenen amb la veritat?»

Pedro Sánchez ha acusat aquest dijous "la dreta i la ultradreta" de tenir "problemes amb la veritat", arran de la desclassificació dels papers de l'intent de cop d'estat del 23-F. Així ho ha assenyalat el president del govern espanyol en un míting a Burgos, en el marc de la campanya de les eleccions a Castella i Lleó, després que aquest dimecres la dreta i la ultradreta critiquessin el PSOE per la decisió de fer públics els documents, però avui, apunta, "ja estan tots contents".
"Quin problema tenen amb la memòria? Quin problema tenen amb la transparència? Quin problema tenen amb la veritat?", ha preguntat Sánchez. Ell mateix s'ha contestat que "els que fan de la mentida la forma de fer política tenen por a la veritat". Segons el president espanyol, aquesta por a la veritat fa referència tant a la "veritat d'avui", que és que "Espanya va com mai", com a la "veritat d'ahir fa 45 anys amb l'intent de cop d'estat".
D'altra banda, el cap de l'executiu estatal ha alertat de la "involució" que a parer seu comporten els governs de PP i Vox, i ha recordat, en aquest sentit, que a Castella i Lleó el govern popular, amb el suport de l'extrema dreta, volia obligar les dones que avortessin a clíniques privades a sentir prèviament el batec del fetus. En aquest sentit, ha tret pit del fet que el seu govern va "parar aquesta llei" i ha recordat que a Espanya ja hi ha una norma que regula l'avortament. Tot i això, ha lamentat que la norma "no es compleix" als territoris amb governs de dretes, fet que justifica la intenció del govern espanyol, ha dit, de "blindar l'avortament a la Constitució".
En aquest sentit, ha criticat "els que diuen que si hi ha un govern de dretes no es respecta el dret a l'avortament, i si hi ha un govern progressista sí es respecta el dret a l'avortament". "No, no -ha afegit-, els drets de les dones es respecten sí o sí, i per això blindarem a la Constitució el dret a l'avortament".
Una altra mostra d'aquesta involució que denuncia és, per a Sánchez, el fet que avui Vox ha votat en contra de l'increment de les pensions, l'única formació del Congrés que s'ha decantat per aquesta opció.