«La sensació de no poder arribar a tots els infants és d’impotència»

Judit Turiella, docent de l’escola Àngel Guimerà, un centre de màxima complexitat de Balaguer, ha explicat que durant els tres dies de vaga els serveis mínims s’han hagut de cobrir mitjançant un sorteig entre el claustre. Segons Turiella, al llarg de la setmana s’ha informat puntualment les famílies sobre la situació, que han mostrat un suport majoritari a les reivindicacions del professorat.
L’últim dia de vaga, les circumstàncies van obligar a ajuntar les tres classes d’educació infantil, els cursos de 1r a 3r i els de 4t a 6è de primària per poder mantenir la docència mínima. Entre les demandes principals, la docent destaca la necessitat d’unificar els horaris de primària. “Actualment fem sis hores lectives, i això representa un greuge comparatiu respecte a altres escoles públiques del municipi. A més, suposa una dificultat afegida en l’organització pedagògica del centre”, explica.
Es necessiten més mestres i més hores de vetlladors
El professorat del centre reclama també un increment de recursos per millorar la inclusió educativa. L’escola Àngel Guimerà atén una gran diversitat d’alumnat, i per garantir una educació adequada, Turiella assenyala que són necessaris més mestres, més hores de vetlladores i la recuperació de la figura de l’educadora social.
Segons la docent, la problemàtica s’agreuja pel fet que al llarg del curs es van diagnosticant nous infants amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), però els recursos humans i materials no s’incrementen en paral•lel. Aquesta situació dificulta l’atenció equitativa a tot l’alumnat i genera tensions en la gestió diària de les aules. Pel que fa a la resposta de les famílies, la professora subratlla que el suport ha estat constant i que no s’ha percebut un impacte negatiu en la relació amb la comunitat educativa. “Estem molt agraïdes pel recolzament que ens ofereixen”, afegeix.
Finalment, la docent fa una crida directa a l’administració educativa: convida els responsables a visitar el centre per conèixer de primera mà la realitat diària de les aules. “La sensació de no poder arribar a tots els infants és d’impotència”, afirma, destacant la necessitat urgent de mesures que permetin garantir una educació de qualitat per a tot l’alumnat.