La plantilla de Correus de Balaguer denuncia la manca de personal i alerta del deteriorament del servei

La plantilla de Correus de Balaguer ha expressat el seu malestar per la situació que travessa el servei postal a la capital de la Noguera, que atribueix a la manca de personal i a la reducció progressiva de la plantilla durant els darrers anys. Els treballadors denuncien que aquesta situació està repercutint directament en la qualitat del servei que es presta als prop de 18.000 habitants del municipi.
Segons han denunciat els treballadors aquest dimarts, actualment només dues persones estan assumint les tasques de repartiment i atenció a la ciutat. Tot i que la plantilla està formada per quatre empleats, en aquests moments la meitat es troben de permís, una circumstància que ha deixat el servei sota mínims i que no es preveu que canviï fins ben entrada la meitat del mes de juny.
Segons ha pogut saber Nació, aquesta problemàtica no és puntual, sinó que respon a una manca de cobertura de les jubilacions produïdes en els darrers anys i a la insuficient substitució de baixes i vacances. Per aquest motiu, reclamen a la direcció de Correus que reforci la plantilla per garantir una prestació adequada del servei. “Correus està retallant la plantilla de manera desproporcionada”, denuncien fonts dels treballadors, que consideren que la situació és insostenible i que cada vegada resulta més difícil mantenir els estàndards de qualitat exigits.
Condicions precàries als municipis
La preocupació dels empleats no se centra únicament en la situació de Balaguer. També alerten de les dificultats que afronten els carters que treballen als municipis de l’entorn, on, segons expliquen, alguns professionals es veuen obligats a utilitzar els seus propis vehicles per dur a terme el repartiment. Carters de diversos municipis de la Noguera com Térmens, Bellcaire, Vallfogona de Balaguer, les Avellanes, Castelló de Farfanya, Àger o Camarasa han de fer front a dificultats vinculades a la falta de personal i als desplaçaments.
En aquest sentit, denuncien que les compensacions econòmiques per quilometratge fa anys que no s’actualitzen, malgrat l’increment dels costos de combustible i manteniment dels vehicles. Aquesta situació, asseguren, contribueix a la precarització de les condicions laborals dels treballadors del servei postal.
Queixes per la venda de productes AXA
Diversos sindicats han denunciat que la direcció de Correus està impulsant la comercialització de productes asseguradors d’AXA a través de la seva xarxa d’oficines i del personal rural. Tot i que Correus manté una aliança comercial amb aquesta companyia per oferir assegurances als seus clients, organitzacions sindicals com CCOO consideren que aquesta estratègia desvia els treballadors de les seves funcions tradicionals de servei postal públic.
Segons aquestes organitzacions, els carters rurals estan rebent pressió per promocionar assegurances mentre continuen assumint una elevada càrrega de feina derivada de la manca de personal. Els representants dels treballadors defensen que la prioritat hauria de ser reforçar les plantilles i garantir un servei postal de qualitat, i no convertir els empleats en venedors de productes financers.
La “amazonització” de Correus
Una altra de les principals crítiques sindicals és el que anomenen la “amazonització” de Correus. Segons sindicats, les noves estratègies de l’empresa busquen adaptar el model laboral als grans operadors privats del comerç electrònic, com Amazon, incrementant la flexibilitat laboral i els objectius comercials.
Els representants dels treballadors alerten que aquesta transformació comporta una major pressió laboral, una reducció de l’estabilitat i una progressiva pèrdua de drets laborals. També denuncien que Correus pretén competir amb les grans empreses de paqueteria sense dotar els centres de treball dels recursos humans necessaris.