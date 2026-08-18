Set persones detingudes a Lleida en l’operatiu per evitar aldarulls al Parc sobre les Vies

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dilluns a la nit set persones en el dispositiu de seguretat amb la Guàrdia Urbana de Lleida per evitar nous aldarulls a la zona del Parc sobre les Vies, entre Balàfia i Pardinyes. Les detencions es van fer després d’una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès, que en les darreres nits havia estat objecte d'agressions per part d’un altre grup de joves de diferents comunitats, molts ells menors d’edat.
Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, va quedar un grup d’unes 20 persones, algunes armades amb pals i armes blanques que es van negar a marxar i llavors els Mossos d'Esquadra van fer les detencions per desobediència i desordres públics. En aquest sentit, els cossos policials mantindran el dispositiu els pròxims dies.
Aquestes set detencions se sumen a les cinc que la policia ja ha fet pels mateixos fets des del passat divendres, quan es van detenir dos menors agressors, dissabte una tercera persona del col·lectiu pakistanès, i diumenge dos agressors més.
Balanç positiu dels Mossos d'Esquadra
Els Mossos d’Esquadra han fet un balanç positiu del dispositiu que van desplegar conjuntament amb la Guàrdia Urbana després de les darreres nits amb aldarulls a la zona del Parc sobre les Vies. L’operatiu va començar pels volts de les set de la tarda i es va desenvolupar amb normalitat fins a les onze de la nit, quan va finalitzar una manifestació del col·lectiu pakistanès, que havia estat objecte de les agressions dels joves les nits anteriors.
Hi va haver algunes corredisses i finalment va quedar un grup d’unes 20 persones que després de ser convidats per la policia a marxar del lloc s’hi van negar. Alguns es volien dirigir armats amb pals i armes blanques a la cerca dels joves agressors de les nits anteriors i va ser llavors quan la policia va detenir set persones per desobediència i desordres públics.
Els Mossos d’Esquadra reforçaran en els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) del cos, per mirar de trobar solucions al conflicte que s’ha generat en aquest punt de la ciutat. Per una altra banda, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant les properes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls.