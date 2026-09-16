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Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a Lleida

Successos

Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats en l'enfrontament

  • Imatge dels Mossos d'Esquadra al lloc dels fets -

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Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 18:57

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres al migdia un home de 24 anys presumptament implicat en la baralla multitudinària de la plaça dels Pagesos de Lleida, que ha deixat cinc persones ferides. Fonts policials han explicat a l'ACN que l'arrestat seria un dels presumptes agressors i que ha estat localitzat i detingut a la mateixa ciutat.

La investigació continua oberta per identificar i localitzar la resta de participants que van fugir del lloc dels fets. La baralla ha començat cap a les sis del matí i, segons els Mossos, alguns dels implicats duien armes blanques, matxets, catanes i pals.

Cinc persones han resultat ferides en l'enfrontament i dues han estat traslladades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, on han hagut de ser intervingudes quirúrgicament.

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha condemnat els fets i ha assegurat que no es pot permetre que els conflictes es resolguin amb violència a l'espai públic.

Segons ha explicat el paer en cap, l'enfrontament hauria començat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. Posteriorment, els implicats haurien avisat coneguts seus perquè se sumessin a la baralla.

Larrosa ha desvinculat aquest episodi d'altres incidents registrats anteriorment a la ciutat, com les batusses de l'estiu al Parc sobre les Vies entre grups de diferents orígens.

 

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