Detingut a Lleida un home acusat d’agredir físicament i sexualment la seva exparella

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un home de 33 anys com a presumpte autor d’un delicte de maltractament en l’àmbit de la llar, després d’una intervenció policial en un domicili de l’avinguda Prat de la Riba. Segons fonts policials, l’arrestat, d’origen colombià, hauria agredit físicament una dona que seria la seva exparella.
Els fets es van produir diumenge al matí, al voltant de les deu, quan els agents van rebre l’avís i es van desplaçar fins al pis on presumptament s’havia produït l’agressió. Un cop allà, els policies haurien constatat que l’home hauria colpejat la víctima.
La investigació també apunta a una presumpta agressió sexual. Fonts policials han precisat que aquest episodi no hauria inclòs penetració. L’home va quedar detingut i els fets han passat a disposició de la investigació corresponent.
Es tracta de la primera detenció per un cas de violència masclista registrada a Lleida durant aquest mes de setembre. L’arrest arriba després d’un mes d’agost especialment complicat a la capital del Segrià, sobretot durant els primers dies, quan es van arribar a practicar vuit detencions en només una setmana per presumptes agressions d’homes contra les seves parelles o exparelles.
Amb aquest arrest, ja són deu les detencions efectuades a Lleida des de divendres passat. Entre les actuacions més recents hi ha la d’un home de 43 anys, detingut el passat 9 de setembre per presumptament maltractar un cadell de només tres mesos.