El Morera incorpora sis obres de Francesca Llopis que recorren quatre dècades de la seva trajectòria

El Museu Morera de Lleida ha incorporat sis obres de l’artista barcelonina Francesca Llopis, corresponents a diferents etapes de la seva trajectòria artística entre 1985 i 2024. Les peces arriben al museu a través d’una donació i un dipòsit de la mateixa artista a l’Ajuntament de Lleida i permeten ampliar la presència d’una autora vinculada a l’evolució de l’art contemporani català des dels anys vuitanta.
El nou conjunt s’ha presentat aquest dijous al mateix museu en un acte amb la participació de Llopis, la regidora de Cultura de Lleida, Pilar Bosch, i el director del Morera, Jesús Navarro. La jornada també ha inclòs una conversa entre l’artista i Anna Llopis, cap d’Exposicions del Museu Picasso de Barcelona, que han repassat diferents moments de la seva carrera i han contextualitzat les obres que ara passen a formar part dels fons de l’equipament.
Les peces permeten resseguir el canvi de llenguatges i tècniques de Llopis al llarg de gairebé quatre dècades. Tres s’incorporen definitivament a la col·lecció del Morera: Sembla que el passat té un altre ordre (1985), una pintura de gran format sobre fusta; Islàndia 3 (2005), que combina pintura, serigrafia i paper, i Flora 3 (2006), feta amb oli i pigments sobre tela. En règim de comodat arriben Urbà 2 (2010), Roca d’ànima (2016) i Imminent (2024), una instal·lació integrada per 28 papers elaborats amb diverses tècniques.
La incorporació permet mostrar l’evolució d’una artista que ha partit de la pintura per explorar progressivament altres disciplines, com el dibuix, la instal·lació, el vídeo i la intervenció en l’espai. La seva obra ha abordat qüestions com el paisatge, la natura, la ciutat, la memòria i el cos, amb una recerca centrada tant en els materials com en les possibilitats de la imatge i de l’espai.