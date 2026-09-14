El Tabaca Film Fest torna a Gerri de la Sal amb mites i llegendes

El Tabaca Film Fest, el festival de cinema mitològic dels Pirineus, celebrarà la seva tercera edició del 18 al 27 de setembre a Gerri de la Sal i altres espais del Pallars. La proposta combinarà cinema fantàstic, cultura popular, patrimoni i natura, amb les bèsties mitològiques com a fil conductor d’una programació adreçada a públics de totes les edats.
El Reial Alfolí de Gerri de la Sal serà un dels principals escenaris del certamen, que també programarà activitats a Peramea, Sort i l’Estany de Montcortès. El programa inclou projeccions de curtmetratges finalistes, documentals, concerts, conferències i tallers vinculats al món de les llegendes i la mitologia.
Entre les propostes destacades hi ha la projecció del documental Mite, càmera, acció!, dedicat als mites, les llegendes i la memòria oral del Pallars Sobirà; una visita al Museu de la Sal; una excursió a l’Estany de Montcortès i diverses sessions de cinema infantil i familiar.
La programació també inclou conferències sobre animals mitològics i bruixeria als Pirineus, tallers de Tarot i amulets, i actuacions musicals d’artistes com Arnau Obiols, Las Duras i PdPijas. El festival es tancarà el 27 de setembre amb una proposta de teatre i cinema de la cooperativa Alba Jussà.
El certamen lliurarà quatre guardons: el Primer Premi Tabaca, dotat amb 1.000 euros, el Segon Premi Tabaca, el Premi Gea i el Premi del Públic. Durant els dies del festival també es podrà visitar l’exposició Protegiu-nos de tot mal, de Jordi Borràs.
La programació completa, amb els horaris i les condicions de reserva de cada activitat, es pot consultar al web del festival: tabacafilmfest.com/programa-2026.