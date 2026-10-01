El Sam Sam Festival presenta a Lleida la nova edició amb un homenatge a Open Arms

El Sam Sam Festival presentarà oficialment la seva edició del 2026 el pròxim 3 d’octubre al Cafè del Teatre de Lleida, en una nit que també servirà per lliurar els reconeixements anuals de la iniciativa. La vetllada començarà a les 21.30 h i comptarà amb les actuacions de Javier Sólo i Colectivo Panamera.
El Reconeixement Sam Sam Internacional 2026 serà per a Open Arms, en reconeixement a la seva tasca humanitària. El guardó el recollirà Gerard Canals, cap d’operacions de l’organització. Durant l’acte també es donarà a conèixer l’entitat que rebrà el Reconeixement Sam Sam Territori 2026.
El festival està impulsat per Acció Sam Sam – Activisme Cultural per la Cooperació i combina música, educació, participació comunitària i cooperació. El projecte vol establir ponts entre les Garrigues, Terrassa i el barri de Sam Sam III, a Dakar, utilitzant la cultura com a espai de trobada i sensibilització.
Després de l’estrena a les Borges Blanques l’any 2025, l’edició d’enguany ampliarà l’activitat amb jornades a Terrassa i les Borges Blanques, a més de l’acte de presentació a Lleida.
Precisament, les Borges Blanques concentraran la jornada principal el 17 d’octubre. El Pavelló de l’Oli acollirà durant tot el dia una programació que combinarà música, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i propostes comunitàries.
La jornada començarà al matí amb tallers i activitats, entre les quals hi haurà una proposta de la il·lustradora Lily Brick i activitats d’Apasommi. La programació musical inclourà artistes i grups com Amparanoia, Green Valley, Noite13, Vizuri, Suu, Daniel Higiénico, El Niño de la Hipoteca, Sergi Carbonell, Guatatiboa i Paco Cissokho.
El programa es completarà amb vermut, dinar popular i activitats vinculades a la cultura popular, amb la participació d’entitats i establiments del territori.