El cicle Vesprades commemora els 100 concerts a les Terres de Ponent amb una actuació a Lleida

La Casa de la Música de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran, la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) i l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) han presentat aquest dimarts el balanç del cicle Vesprades. Cases de la Música als Ateneus, una iniciativa que ha assolit el centenar de concerts a les Terres de Ponent. Per commemorar aquesta fita, el projecte celebrarà el pròxim 18 de setembre, a les 20.00 hores, el Concert 100 a l’Espai Orfeó de Lleida.
L’actuació serà d’entrada lliure, amb reserva prèvia, i comptarà amb les actuacions de Roger Torné, Mark Boske i Marc Gairí en un format acústic i de proximitat. El concert s’emmarca en la seva gira conjunta ‘Desglaç’ i servirà per celebrar la trajectòria del cicle, així com el seu compromís amb el talent emergent, la música en directe i la cultura de proximitat.
Durant la presentació, celebrada a l’Aula Magna de l’IEI, Roger Torné ha ofert un tast musical. La vicepresidenta de l’Institut, Estefania Rufach, ha destacat el suport de l’organisme al projecte, que dona oportunitats i visibilitat a nous talents musicals de les Terres de Lleida i facilita l’accés a la cultura a municipis i públics diversos.
Per la seva banda, el director de la Casa de la Música i director gerent de la Fundació Orfeó Lleidatà, Òscar Enrech, ha valorat l’arribada als 100 concerts com una ocasió per celebrar la trajectòria i agrair la implicació de les persones i entitats que l’han fet possible. Enrech també ha remarcat que el cicle ha comptat amb més de 40 artistes emergents, contribuint a reforçar la seva presència en l’escena musical catalana.
El president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, Pep Morella, ha posat en valor el paper dels ateneus com a espais culturals oberts, vius i arrelats al territori. Segons Morella, aquestes entitats no només programen activitats, sinó que també generen trobada, fomenten la participació i apropen la cultura a la ciutadania.
El Concert 100 forma part de la segona fase de la sisena edició del cicle Vesprades, iniciada el 2 de setembre a l’Ateneu de Guissona amb Roger Torné. Entre setembre i novembre, 11 ateneus de la demarcació de Lleida acolliran una programació musical diversa, amb propostes de creació contemporània i artistes emergents i consolidats.
Els artistes que participen en aquesta fase són els mateixos que van actuar durant la primera, celebrada entre l’abril i el juny: Helena de Ángeles, Lapiaz, Paula Milara, Espai Dual A2, Ondina, Roger Torné, Mark Boske i Marc Gairí. En total, el programa inclou vuit propostes musicals.
Els espais que acolliran els concerts són l’Ateneu de Guissona, l’Ateneu Popular de la Fuliola, l’Orfeó Lleidatà, el Casal Cultural de Tremp, l’Ateneu Popular Garriguenc, la Unió Recreativa Maialenca, el Comú de Particulars de la Pobla de Segur, el Cercle de Belles Arts de Lleida, Res Non Verba, l’Associació Cultural i Gastronòmica Amics de Vilaller i l’Ateneu Popular de Ponent.
El cicle està impulsat conjuntament per la Delegació Territorial de Ponent i Alt Pirineu de la Federació d’Ateneus de Catalunya i la Casa de la Música de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran, amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Generalitat de Catalunya. La iniciativa es presenta com un exemple de treball en xarxa i de compromís amb el teixit cultural local.