La Dharma, Tomeu Penya i els Amics de les Arts, al cicle de concerts del Parc Astronòmic

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM), gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha presentat aquest dilluns a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de Lleida la 16a edició del cicle ‘Música, univers i gastronomia sota les estrelles’. La programació reunirà Els Amics de les Arts, Tomeu Penya, Lluís Sánchez, la Companyia Elèctrica Dharma i Meritxell i Judit Neddermann. Les actuacions es faran a l’Ull del Montsec d’Àger, el planetari amb una cúpula de 12 metres de diàmetre, i combinaran música en directe, observació astronòmica i, com a novetat, un tast de productes del territori.
La presentació ha anat a càrrec del director de l’IEI, Andreu Vàzquez, i del director del PAM, Salvador Ribas. Vàzquez ha posat en valor la continuïtat d’un cicle “ja consolidat” i l’aposta de la Diputació de Lleida per una proposta que acosta la ciència i la cultura a la ciutadania i dona protagonisme al talent musical de les Terres de Lleida. Ribas, per la seva banda, ha definit el cartell com “de luxe” i ha destacat el caràcter proper i singular dels concerts.
La principal novetat d’aquesta edició serà la incorporació d’un espai gastronòmic amb productes de proximitat a la plaça de l’Harmonia. Aquest tast, batejat com a G-Astronòmic, permetrà als assistents completar l’experiència sense haver de desplaçar-se després del concert. El programa inclourà 10 concerts de cinc formacions, amb propostes musicals diverses i sessions d’observació del cel del Montsec.
Els Amics de les Arts inauguraran el cicle el 18 de setembre, amb dues sessions, a les 21.30 i a les 22.30 hores. Tomeu Penya actuarà el 24 d’octubre, també amb dues sessions, a les 20 i a les 21 hores. Lluís Sánchez tornarà al PAM el 7 de novembre, amb concerts a les 19 i a les 20 hores. La Companyia Elèctrica Dharma oferirà el seu directe el 21 de novembre, a les 19 i a les 21 hores, mentre que Meritxell i Judit Neddermann tancaran el cicle el 12 de desembre, a les 18 i a les 19 hores, amb un repertori de temàtica nadalenca.
Les entrades ja es poden adquirir al web parcastronomic.cat per 39 euros. El preu inclou l’accés al concert, l’observació astronòmica i el tast gastronòmic G-Astronòmic.