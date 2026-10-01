Lleida registra 8 morts menys que l’any passat i redueix un 36% la sinistralitat mortal

Les carreteres de la demarcació de Lleida han registrat 14 morts en accidents de trànsit durant els nou primers mesos de l’any, vuit menys que en el mateix període del 2025, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit (SCT). La xifra suposa una reducció del 36,4% respecte de l’any passat, quan es van comptabilitzar 22 víctimes mortals. La Noguera és la comarca lleidatana que acumula més morts, amb quatre víctimes.
Al conjunt de Catalunya, fins al setembre han perdut la vida 95 persones en 91 accidents mortals a la xarxa viària interurbana. Són 18 víctimes menys que l’any passat, quan n’hi va haver 113 en 105 sinistres, fet que representa un descens del 16%. En relació amb el 2019, any de referència per als objectius de reducció de la sinistralitat, la disminució és del 30%, amb 41 morts menys.
De les 95 víctimes mortals registrades enguany a Catalunya, 77 eren homes i 18 dones. Els usuaris vulnerables representen gairebé el 57% del total: hi ha hagut 36 motoristes morts, dos menys que l’any passat, nou vianants i nou ciclistes. Els accidents més freqüents han estat les sortides de via, amb 30 casos, i els xocs frontals, amb 28.
Per demarcacions, Barcelona suma 38 morts, un 25,5% menys que el 2025; Girona en registra 23, set més que l’any passat; i Tarragona, 20, quatre menys, amb un descens del 17%. Pel que fa als ferits greus, Catalunya n’ha comptabilitzat 561 fins al setembre, un 15% menys que els 661 del mateix període del 2025.