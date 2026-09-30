JARC convoca una tractorada a Lleida per reclamar més ajuts davant l’augment dels costos agraris

JARC ha convocat una tractorada a Lleida el pròxim 9 d’octubre per protestar contra l’augment dels costos de producció i reclamar més mesures de suport al sector agrari. L’organització considera insuficients les actuacions anunciades pel govern espanyol i critica la falta de concreció del Departament d’Agricultura sobre els ajuts per fer front a la situació.
La principal reivindicació és elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, que actualment se situa en 20 cèntims. JARC també reclama més ajuts per a la compra de fertilitzants, reduccions fiscals relacionades amb el consum d’electricitat i gas i que els fons europeus de crisi es complementin al màxim.
Segons l’organització, el sector afronta un fort increment de les despeses. JARC assegura que el gasoil agrícola s’ha encarit un 62,1% en sis mesos, mentre que el preu de la urea ha augmentat entre un 50% i un 80%. A aquests increments hi suma l’encariment de l’electricitat, el gas i l’alimentació animal.
Els agricultors denuncien que aquesta escalada arriba després d’una campanya marcada per les altes temperatures i la falta de precipitacions, especialment perjudicial per a les explotacions de secà. L’organització també assenyala les dificultats que travessen alguns sectors concrets, com la vinya, l’arròs i els cítrics, per la situació dels preus.
La mobilització començarà a les 10 del matí davant de la Delegació d’Hisenda de l’Estat, a la plaça Cervantes, i recorrerà diversos organismes de les administracions catalana i espanyola. JARC demana al sector que s’hi sumi amb tractors, remolcs, cisternes de purins i altra maquinària agrícola.