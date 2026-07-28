Els pagesos desconvoquen les protestes després dels anuncis d’Agricultura

Unió de Pagesos (UP), el Gremi de la Pagesia, Asaja, Manifest del Gran Urgell i la Plataforma Pagesos o conills, aturen les protestes previstes per divendres i diumenge després dels anuncis del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.
La decisió es va prendre en dues assemblees a Alfés (Segrià) i a Verdú (Urgell), on es va acordar aturar les protestes durant dues setmanes en les quals esperen veure els primers resultats del pla de xoc anunciat pel conseller, tant per reduir la sobre població de conills i de fauna cinegètica com els danys als cultius. A més, han exigit que Territori els convoqui a una reunió sobre la gestió de les ZEPA. En cas d’incompliment, adverteixen que tornaran a sortir el 21 d’agost a tallar carreteres.
Després de tallar la C-14 a l’altura de Tàrrega divendres passat a la tarda i diumenge també a la tarda, coincidint amb l’operació sortida del cap de setmana, els pagesos volien tornar a fer talls aquest cap de setmana, a la C-12 a l’altura de Maials.
Les respectives assemblees celebrades dilluns al vespre es van mostrar especialment crítiques amb el Departament de Territori. Malgrat el vot de confiança, els pagesos reconeixen que van sortir escèptics de la reunió amb el conseller Ordeig a Montblanc.