Agricultura intensificarà la caça de conills a l'agost al Segrià i a l'Urgell

La Generalitat posarà en marxa aquest mes d'agost un nou pla de xoc per reduir la plaga de conills que afecta especialment les comarques del Segrià i l'Urgell. L'anunci l'ha fet el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se a Montblanc amb les principals organitzacions agràries, en resposta a les mobilitzacions dels darrers dies.
El Departament reforçarà el dispositiu amb més efectius, vehicles i recursos, incorporant personal de TRAGSA i dels Agents Rurals per intensificar les captures. Paral·lelament, es publicarà una nova convocatòria d'ajuts perquè els caçadors disposin de munició i material per combatre la sobrepoblació.
Ordeig ha assegurat que el Govern mantindrà aquesta actuació "de manera continuada fins que no quedin conills", mentre que les organitzacions agràries reclamen mesures urgents davant els greus danys que la fauna provoca als cultius.
Des d'ASAJA Catalunya, el seu president, Pere Roqué, considera que les actuacions fetes fins ara són insuficients. Tot i que ja s'han eliminat més de 276.000 conills, defensa que caldrà incrementar molt aquesta xifra perquè la plaga continua sent molt elevada i ja afecta altres zones més enllà de la plana de Lleida.
Per la seva banda, Unió de Pagesos admet que el reforç és un pas endavant, però lamenta que arribi tard. El sindicat recorda que els conills, juntament amb porcs senglars i cabirols, provoquen importants pèrdues econòmiques al sector agrari i reclama una estratègia estable per recuperar l'equilibri de la fauna.
Una altra de les reivindicacions del sector és que Agroseguro ampliï la cobertura dels danys causats pels animals salvatges. El conseller ha avançat que el Govern es reunirà amb la companyia per reclamar una revisió dels criteris actuals.
El Govern estudiarà canvis en la gestió de les ZEPA
La reunió també ha servit per abordar el futur de les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), després dels incendis registrats aquest estiu als espais protegits de Mas de Melons-Alfés i Belianes-Preixana.
Les organitzacions agràries denuncien que la manca de gestió ha afavorit l'acumulació de vegetació seca i reclamen poder aplicar mesures com el reg per reduir el risc d'incendi sense perjudicar la fauna protegida.
En aquest sentit, Ordeig ha obert la porta a flexibilitzar algunes restriccions vigents en aquests espais i s'ha compromès a presentar a la tardor una proposta conjunta amb el Departament de Territori que inclourà compensacions econòmiques per als agricultors afectats. El conseller també ha anunciat que traslladarà aquesta problemàtica a les institucions europees amb l'objectiu de trobar un millor equilibri entre la protecció ambiental i la viabilitat de l'activitat agrària.
Després de la reunió amb el Departament, les organitzacions convocants de les protestes havien de decidir aquest dilluns al vespre si desconvocaven o mantenien les mobilitzacions previstes.