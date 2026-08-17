Un incendi en un taller obliga a desallotjar nou edificis de Lleida

Un incendi en un taller d’un baix al carrer Vallès de la ciutat de Lleida ha enfonsat el terra de la primera planta de la finca afectada durant la nit d’aquest diumenge a dilluns i ha obligat a desallotjar nou edificis propers, segons han detallat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) els Bombers de la Generalitat de Catalunya.
No hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. L’incendi s’ha propagat molt ràpidament i l’edifici ha quedat en estat “ruïnós” per l’afectació “total” de les flames. El foc d’alta intensitat era visible al pati de llums, descriuen els Bombers.
El taller on ha començat l’incendi és un magatzem on hi ha molt material acumulat, per la qual cosa el foc s’ha propagat ràpidament. Els Bombers continuen durant el matí d’aquest dilluns amb les feines d’inspecció de la finca afectada. Els Mossos, per la seva banda, continuen investigant per esclarir les causes de l'origen.
Els edificis afectats
Els serveis d’emergències ban rebre l’avís de l’incendi passats tres minuts d'un quart d'onze de la nit de diumenge, motiu pel qual els Bombers han pogut extingir el foc completament durant la nit. L’edifici afectat, situat al número 3 del carrer Vallès, té quatre plantes a més de la planta baixa on se situa el taller.
Els immobles desallotjats, a més de l’afectat directament pel foc, són els dels números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els dels números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L’operatiu ha comptat amb 15 dotacions de Bombers de diversos parcs, entre elles la unitat de drons. Els Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) també ha activat dues ambulàncies per l’incendi.