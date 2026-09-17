Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes, de 25 i 39 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública després de localitzar prop de 50 grams de cocaïna amagats sota el seient de l’acompanyant del vehicle en què viatjaven. La droga, amb un valor aproximat de 2.700 euros, va ser intervinguda la matinada de dilluns en un control de trànsit a la sortida de Tàrrega per l’N-II.
Els agents van aturar el vehicle i van sotmetre els dos ocupants a les proves d’alcoholèmia i drogues. El conductor va donar negatiu en la prova d’alcoholèmia, mentre que l’acompanyant va donar positiu per THC i cocaïna. Durant el control, els dos homes es van mostrar molt nerviosos i, segons la policia, intentaven marxar del lloc al més aviat possible.
A més, el conductor no va presentar la documentació requerida. Després de fer diverses comprovacions, els agents van constatar que tenia antecedents per delictes contra la salut pública.
Davant les sospites que poguessin transportar substàncies estupefaents, els Mossos van escorcollar el vehicle. Durant la inspecció, van trobar una bossa amb prop de 50 grams de cocaïna amagada sota el seient de l’acompanyant.
Els dos arrestats, tots dos amb antecedents, van quedar detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i van passar posteriorment a disposició del jutjat de guàrdia de Cervera.