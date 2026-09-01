Investiguen una intoxicació alimentària que va afectar cinc joves en un restaurant de la Seu d'Urgell

Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible intoxicació alimentària en un restaurant de la Seu d'Urgell després que diverses joves fossin ateses d'urgència a la Fundació Sant Hospital la nit de divendres passat, coincidint amb l'inici de la festa major de la ciutat. Cinc de les afectades, que compartien taula en un mateix restaurant, han presentat denúncia; una sisena persona també hauria patit símptomes, tot i que més lleus, i de moment no ha denunciat, segons ha pogut saber l'ACN.
Les joves van començar a trobar-se malament poc després de sopar a l'establiment, on havien consumit pizza. Les primeres analítiques mèdiques apunten a indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, per bé que la investigació encara ha de determinar l'origen exacte de la intoxicació.
El cos policial ha obert diligències per un presumpte delicte contra la salut pública i un altre delicte de lesions, i el procediment ja s'ha traslladat al tribunal d'instància de la Seu d'Urgell. Els Mossos mantenen el restaurant tancat cautelarment mentre dura la investigació.
Aquest passat dilluns, tècnics de la Unitat d'Investigació dels Mossos, juntament amb la Unitat Administrativa —encarregada de revisar la documentació del local— i personal de Sanitat, van inspeccionar l'establiment. Els investigadors no descarten que hi pugui haver més persones afectades que encara no s'hagin posat en contacte amb la policia.