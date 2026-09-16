Detinguts dos homes per robar cable de la línia ferroviària entre Lleida i Puigverd

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes, de 50 i 52 anys, acusats d’haver sostret cable de la línia ferroviària entre Lleida i Puigverd de Lleida. Els fets van tenir lloc diumenge a la zona de Quatre Pilans, després que un agent que es trobava fora de servei detectés una furgoneta accedint a un tram de via.
L’agent va alertar els seus companys perquè aquell mateix cap de setmana ja s’hi havien robat aproximadament 600 metres de cable. Poc després, una patrulla va localitzar els dos sospitosos mentre, presumptament, tallaven cable de diferents gruixos i el carregaven a la furgoneta.
Els agents van procedir a la seva detenció pels presumptes delictes de furt greu i danys. La investigació policial també apunta que els dos homes podrien estar relacionats amb la sostracció de dues tones de cable registrada el dia anterior en un magatzem d’un operador ferroviari situat a Raimat.
En aquest cas, els vigilants d’Adif ja havien detectat la mateixa furgoneta a les proximitats de les instal·lacions. Posteriorment, els especialistes de la policia científica hi van trobar diversos indicis que van permetre reforçar la línia d’investigació.
Els Mossos també han comprovat que, durant els tres mesos anteriors, els dos detinguts haurien venut conjuntament prop de 540 quilos de coure en diferents deixalleries de la comarca.
A més, un dels arrestats estaria presumptament implicat en un altre robatori comès el 6 de setembre en una empresa situada al costat de la LL-11. En aquell cas, dos individus haurien sostret cable, eines i material de construcció valorats en 5.500 euros. Les gravacions de les càmeres de seguretat van permetre identificar un dels sospitosos.
La investigació continua oberta per aclarir si els detinguts poden estar relacionats amb altres robatoris de cable i determinar si hi han participat més persones. Els dos homes, que tenen antecedents per fets similars, han passat aquest dimarts a disposició del jutjat de guàrdia de Lleida.