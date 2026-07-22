Els municipis de la línia Lleida-Montsó reclamen més trens i la modernització de les estacions

Els ajuntaments de Lleida i dels municipis de la Franja per on transcorre la línia ferroviària entre Lleida i Montsó han acordat impulsar una proposta conjunta per reforçar el servei de tren. L'objectiu és aconseguir 11 freqüències diàries per sentit entre les dues capitals i convertir aquesta connexió en una alternativa més competitiva per a la mobilitat quotidiana.
La iniciativa s'ha abordat en una reunió celebrada a Raimat, encapçalada per l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i amb la participació de representants dels municipis afectats pel traçat ferroviari. Durant la trobada s'ha perfilat un document de conclusions que es presentarà oficialment al mes de setembre.
Un cop validada la proposta, els alcaldes preveuen iniciar una ronda de reunions amb representants de la Generalitat i del Govern de l'Estat. La voluntat és defensar conjuntament les actuacions necessàries per millorar aquesta infraestructura ferroviària.
A més de l'augment de les freqüències, el projecte planteja inversions per modernitzar diverses estacions i andanes, especialment a Raimat, Tamarit de Llitera, Binèfar i Montsó, amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat i el servei als viatgers.
Els municipis consideren que aquestes actuacions permetrien reforçar la connexió entre les comarques de Ponent i la Franja, amb la previsió d'arribar a 700.000 usuaris anuals si es desplega el conjunt de millores previstes.