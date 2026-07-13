Almenar estrena el nou CAP amb l’objectiu de millorar l’atenció de 10.000 habitants

El nou CAP d’Almenar (Segrià) ha entrat en funcionament aquest dilluns després d’anys d’esperar per poder disposar de les noves instal·lacions. Amb un cost d’uns 3,3 milions, l’equipament vol millorar l’atenció a les 10.000 persones que estan incloses a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Almenar-Alfarràs, que inclou 4 municipis de la part nord del Segrià fins al límit amb la Franja.
El director de l’ABS, Josep Cardona, ha destacat que amb el nou cap es millora “quant a accessibilitat” i també pel que fa als circuits interns del centre, on hi treballen fins a 18 professionals, en funció del dia. Situat al carrer d’Horta 25, el nou CAP substitueix les antigues instal·lacions.
El centre entra en funcionament després del trasllat de l’activitat des de les antigues instal·lacions i ha començat a atendre la ciutadania al nou edifici aquest dilluns. Entre els usuaris hi havia satisfacció per poder rebre atenció en un espai més ampli, accessible i adaptat a les necessitats actuals.
El CAP es troba en un solar cedit per l’Ajuntament i disposa d’uns 1.300 metres quadrats distribuïts en dues plantes. L’anterior equipament presentava dèficits estructurals i limitacions d’espai, per la qual cosa, es valora el salt qualitatiu en l’atenció a la ciutadania del municipi, però també del conjunt de l’ABS que inclou Alfarràs, Alguaire, Algerri i Ivars de Noguera.
L’actuació ha suposat una inversió aproximada de 3,3 milions entre obra i equipament, finançada amb fons del Pla de millora d’infraestructures d’Atenció Primària (MINAP) del Ministeri de Sanitat. El projecte executiu situa el pressupost per contracte en 3,54 milions, d’acord amb el detall tècnic de l’obra i de les instal·lacions.
El CAP d’Almenar ofereix atenció de 8 a 21 h, de dilluns a divendres i de 9 a 21 h, els dissabtes i diumenges i festius.
El nou CAP disposa de consultes per a l’activitat assistencial dels diversos professionals, una sala polivalent i una àrea d’atenció continuada formada per dos espais que poden funcionar com a consulta o com a box d’observació, a més d’una sala de mostres.
L’edifici s’organitza en dues plantes, una distribució que permet ampliar els espais assistencials, millorar els circuits interns i facilitar l’accessibilitat. La planta baixa concentra l’activitat assistencial i l’atenció a la ciutadania, mentre que la planta primera es reserva principalment per a espais de treball, descans i suport per als professionals.
El centre s’ha dissenyat al voltant de diversos patis interiors, que aporten llum natural i ventilació als diferents espais. A la teulada hi ha 96 plaques solars.