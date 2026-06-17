Els metges amenacen amb «ulsteritzar la sanitat» després de l'estiu per «escalar el conflicte»

Centenars de metges catalans han tornat a sortir al carrer per fer sentir la seva veu contra la reforma de l'Estatut Marc del govern espanyol, però també contra el Departament de Salut. Liderats pel sindicat Metges de Catalunya, els facultatius del país han amenaçat amb "ulsteritzar la sanitat" després de l'estiu amb una vaga indefinida, tal com planteja el comitè de vaga estatal. Aquestes han estat les paraules del secretari general de l'organització sindical majoritària, Xavier Lleonart, que s'ha emmirallat en el conflicte nord-irlandès per descriure l'escenari que plantegen els metges davant la manca de negociació de l'administració. Avisa que estan disposats a "escalar més" el pols fins a fer "impracticable" la gestió del sistema sanitari del país.
"Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d’estruç i ficar el cap sota l’ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l’estiu, això li passarà per sobre", ha exclamat Lleonart amb contundència, que ha dit que faran tot el que estigui al seu abast "perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable". En aquesta línia, davant les manifestacions constants del col·lectiu -que des del 3 d'octubre surten al carrer periòdicament-, lamenta que la conselleria que dirigeix Olga Pané continuï actuant com si el conflicte no fos de la seva competència: "És molt curiós que quan surt a Madrid qualsevol notícia respecte a l’Estatut Marc i diuen que pagaran més o que reduiran hores, de seguida des de la Generalitat afirmen que això és una invasió de competències", ha assenyalat Lleonart.
El dirigent sindical també ha explicat, que no s’han convocat noves jornades de vaga durant el període de vacances perquè les plantilles que es mantenen als centres són inferiors als serveis mínims decretats: “No té cap mena de sentit convocar vagues en una època en la qual ningú no podria fer-ne”, ha argumentat el secretari general de Metges de Catalunya. “S’ha acabat el bròquil”, ha sentenciat Lleonart, que també s'ha referit a la campanya Ni un minut més per deixar de fer hores extra i evidenciar l'elevada pressió assistencial que afronten els treballadors del sistema català.
Quatre manifestacions a Catalunya
Per primera vegada des de l’inici del conflicte, Metges de Catalunya ha estès la mobilització a les quatre capitals de demarcació catalanes, amb concentracions simultànies a les delegacions territorials de Salut de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A Barcelona, uns 200 facultatius s’han concentrat a les portes de la Subdirecció General de Promoció de la Salut, al carrer Aragó, amb pancartes per exigir un conveni propi. Durant la protesta s’han sentit crits de “A tu també t’afecta”, acompanyats de xiulets i botzines. Els manifestants han tallat el carrer Aragó i han protagonitzat una performance per denunciar el que consideren una voluntat del Govern de silenciar-los. Així, s’han col·locat dues tires d’esparadrap vermell als llavis en forma de creu i han guardat un minut de silenci que ha acabat amb un estrident concert de botzines.
Per altra banda, a Tarragona, des de primera hora del matí, centenars de facultatius han sortit al carrer també per expressar el seu malestar amb la conselleria de Salut. S'han concentrat davant l'hospital Joan XXIII de Tarragona i han tallat diversos carrers de la ciutat. Més tard, han interromput la protesta perquè no tenien l'autorització corresponent. A les 11 del matí s'han citat davant la Subdirecció de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Des de Metges de Catalunya lamenten que cap representant del Departament de Salut s'ha volgut reunir amb ells.