Els hotels a Lleida arriben al 100% de l'ocupació per l'eclipsi

Lleida ultima els detalls per acollir l'eclipsi total de sol d'aquest dimecres. Des de la Paeria, la tinent d’alcalde Cristina Morón destaca l’expectació que ha generat el fenomen fins al punt que es registra el 100% de l’ocupació hotelera a la ciutat. Uns 200 professionals vetllaran per la seguretat i l’impacte econòmic se situa al voltant dels 300.000 euros. En espais cèntrics com el carrer de Major i s’hi veuen més turistes del que és habitual en un mes d’agost. És el cas d’una parella que ha vingut expressament d’Austràlia per veure el fenomen i s'allotgen en un apartament a una hora de la ciutat.
L’operatiu de seguretat que ha de vetllar perquè l’eclipsi es desenvolupi amb normalitat a la ciutat de Lleida està desplegat des de les deu del matí d’aquest dimarts. A partir de les tres de la tarda es començaran a tancar els accessos als dos punts d’observació oficials, que són la Seu Vella i el camp de futbol dels Magraners, on ja fa dies que s’han esgotat les entrades. A banda dels 200 professionals que participen al dispositiu, hi ha una setantena d’experts i mitjans de comunicació acreditats.
Morón ha recomanat no accedir a la Seu Vella en vehicle privat i com alternativa ha assenyalat els punts que s’han habilitat amb aparcaments dissuasius al Barris Nord i el Camp d’Esports, d’on en sortiran autobusos llançadora. A la zona d’observació de Magraners s’han habilitat 4.000 places d’aparcament, 25 de les quals reservades a persones amb mobilitat reduïda, i també un espai segur per a bicicletes. També s’ha reforçat la línia d’autobús número 7 amb un servei especial anomenat "Línia Eclipsi".
Per garantir una observació segura de l’eclipsi, l’Ajuntament ha adquirit 26.000 ulleres. Del total, 12.000 es repartiran als punts d’observació oficials quan es presenti el codi QR a l’entrada. A més a més, Morón ha destacat que es distribuiran 3.000 ulleres addicionals a les oficines de turisme i al Palau de la Paeria per a les persones que s’hagin quedat sense, ja que estan exhaurides a la majoria d’òptiques i farmàcies.
Davant les altes temperatures que es preveuen dimecres a la tarda, s’han habilitat espais de refugi climàtic per prevenir cops de calor. Un es trobarà al pavelló de Magraners i l’altre a la Canonja de la Seu Vella.
No anar als punts habilitats si no es té entrada
De la mateixa manera que han fet molts municipis del Baix Segre on s’organitzen activitats especials per a seguir l’eclipsi, Morón ha recomanat a les persones que no disposen d’entrada que no vagi als punts habilitats, sobretot a la Seu Vella, on l’espai és més reduït. En el cas del camp de futbol de Magraners, hi ha més marge per ampliar la capacitat i en cas que hi vagi algú sense entrada se la deixarà passar, tot i que no és recomanable.
“Vam triar Lleida perquè no era tant turístic com altres llocs”
La Kim és una turista australiana que ha viatjat expressament a Lleida amb el seu company per seguir l’eclipsi. Ha explicat que van escollir Lleida perquè no és “tant turístic” com altres llocs i volien tenir una “experiència molt autèntica espanyola”. En aquest sentit, assegura que ja ha vist alguns eclipsis a Austràlia, però espera que el d’aquest dimecres sigui “molt especial”, perquè es troba a Europa, molt lluny de casa.
Destaca que la darrera vegada que va veure un eclipsi va ser parcial i, així i tot, “va ser fantàstic”, per això, ara confia gaudir més la totalitat. Mentre acaben de planificar el punt exacte on aniran a veure l’eclipsi, la Kim i el seu company han aprofitat per fer turisme pels carrers cèntrics de la capital de Ponent.