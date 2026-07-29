Exhaurides les entrades per veure l’eclipsi des dels espais habilitats per la Paeria de Lleida

Les entrades gratuïtes per veure l’eclipsi de sol del 12 d’agost als espais habilitats per la Paeria de Lleida s’han exhaurit. Així ho ha comunicat l’alcalde Fèlix Larrosa aquest dimarts en una visita als treballs de neteja i desbrossament al voltant del camp de futbol dels Magraners, l’espai més gran, amb previsió d’acollir 10.000 persones.
Les entrades per aquest punt s’han esgotat en les darreres hores, mentre que les 1.500 per al turó de la Seu Vella ja fa dies que es van exhaurir després de la posada en marxa de l’aplicació de control d’aforament. En el solar més proper al camp de futbol dels Magraners s’hi habilitarà la zona d’aparcament, amb un aforament màxim de 4.000 vehicles.
Larrosa ha destacat que s’està fent un “esforç important” conjuntament amb el Govern per poder acollir totes les persones de Lleida o de fora que volen veure l’eclipsi en aquests dos espais. L’alcalde ha remarcat que des de la Paeria han posat èmfasi en l’eclipsi com un espai d’investigació i acadèmic, però també com un espai d’esbarjo, “especialment pensant que ja estarem a l’agost”. Larrosa també ha explicat que els accessos estaran restringits a les persones que han reservat entrada.
Per tant, les persones que no tinguin els tiquets no podran accedir a aquests espais per motius de seguretat i de control d’aforament. En tot cas, es recorda que les persones que no tenen entrada per als espais habilitats poden optar per veure l’eclipsi solar des d’altres indrets de la ciutat, especialment si són elevats, tot i que es recomana que els desplaçaments per la ciutat es facin, en la mesura del possible, a peu.
A Lleida, l’inici de l’eclipsi serà a dos quarts de vuit del vespre, la plenitud arribarà a les 20.29 h i el fenomen tindrà una durada de 25 segons.