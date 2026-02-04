El sud de Lleida és on hi ha més probabilitat d'observar amb èxit l'eclipsi del 12 d'agost

El sud de les comarques de Lleida i alguns indrets de les Terres de l'Ebre són les zones del país on hi ha més probabilitats de contemplar amb èxit l'eclipsi total de sol previst per a les 20.30 hores del 12 d'agost. Així ho ha afirmat aquest dimecres el gerent del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas, d'acord amb els mapes d'estadístiques meteorològiques que indiquen que la probabilitat que hi hagi núvols o tempestes és més elevada a la franja costanera que no pas a l'interior. Davant l'excepcionalitat del fenomen, el Parc Astronòmic del Montsec farà pedagogia de l'eclipsi a les sessions diürnes generals i familiars programades. Entre altres qüestions, s'explicaran les mesures que cal prendre per observar l'eclipsi amb seguretat.
"Crec que probablement el lloc més bo a Catalunya serà la zona del delta de l'Ebre, perquè és una zona molt plana, i malgrat que aquí duri menys estona, les estadístiques meteorològiques són força favorables a què tinguem moltes possibilitats d'èxit a les terres de Lleida, perquè en zones del litoral i prelitoral, durant l'agost i al capvespre, el risc de tempestes hi és. Però és una estadística, al final aquell dia farà el temps que hagi de fer", ha assenyalat Ribas.
De fet, la ciutat de Lleida i les Borges Blanques són dos dels 20 municipis catalans que el Govern proposa com a emplaçaments segurs per veure l'eclipsi del 12 d'agost. Per contra, l'eclipsi al Parc Astronòmic del Montsec no serà total, atès que es quedarà en el 99,9%, i els tècnics de la instal·lació es desplaçaran a altres indrets més favorables per a estudiar i col·laborar en l'observació del fenomen.
Activitats pedagògiques al Parc Astronòmic del Montsec
El Parc Astronòmic del Montsec (PAM), gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), iniciarà aquest divendres la temporada 2026 amb un conjunt de novetats que estaran centrades, sobretot, a explicar, difondre i fer pedagogia de l'eclipsi total de solar que viurà Catalunya aquest mes d'agost, un fenomen que no es produeix des de fa 120 anys.
Així, a les sessions diürnes generals i familiars es farà pedagogia de l'eclipsi del 12 d'agost indicant on i com s'ha d'observar de forma segura. D'altra banda, a partir del juny, a les visites nocturnes generals 2D el PAM estrenarà una nova projecció anomenada 3clipse, un viatge immersiu que explica el trienni extraordinari d'eclipsis solars del 2026, 2027 i 2028, l'únic que serà completament visible a la península Ibèrica.
El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, ha destacat que l'eclipsi és un "fenomen únic i excepcional, no només per a la població general sinó també en l’àmbit científic". Ruiz ha garantit que des del PAM, un equipament de referència en la divulgació de l'astronomia, posaran "tots els recursos per garantir que la ciutadania pugui contemplar l'eclipsi amb totes les garanties".