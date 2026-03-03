El Saló de l’Automòbil de la Fira de Sant Josep de Mollerussa incrementarà un 25% la superfície

La capital del Pla d’Urgell es prepara per viure una nova embranzida del sector automobilístic amb la celebració de la 45a edició del Saló de l’Automòbil, emmarcat dins la 153a Fira de Sant Josep. El certamen creixerà de manera notable aquest any, ampliant la seva superfície expositiva gairebé un 25%. Si en l’edició anterior ocupava 7.190 metres quadrats, enguany arribarà als 9.050, una expansió que reflecteix la confiança de les marques i concessionaris en la recuperació del mercat.
Segons el president de l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció de Lleida, Mario Pinilla, les perspectives són optimistes i s’espera recuperar volums de venda similars als d’abans de la pandèmia. El sector a la demarcació va tancar l’any passat amb 34.000 vehicles comercialitzats, 7.300 dels quals a la ciutat de Lleida, fet que va suposar un increment del 12,4%. Per a aquest exercici, es preveu un nou creixement que podria situar-se al voltant del 6%.
L’alcalde i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, ha subratllat la importància històrica del saló dins el calendari firal. En la darrera dècada, les diferents fires automobilístiques celebrades a la ciutat han permès la venda de 4.517 vehicles, entre nous i d’ocasió, generant un volum econòmic superior als 100 milions d’euros. Només l’any passat, el saló va tancar amb 252 unitats venudes i un impacte de 8,9 milions d’euros.
Tot i els problemes ocasionats per les intenses pluges de l’edició anterior, l’organització ha decidit mantenir el recinte de les piscines i el parc municipal com a escenari de l’esdeveniment. Malgrat que es va estudiar un possible trasllat, finalment s’ha optat per conservar l’emplaçament habitual, valorat pel seu entorn i capacitat. Actualment, operaris municipals i una empresa especialitzada treballen en la posada a punt de l’espai perquè estigui preparat del 19 al 22 de març.
La inauguració del Saló de l’Automòbil està prevista per al dia 20 i, segons les previsions, comptarà amb la presència del ministre d’Indústria, Jordi Hereu.
Des del sector es reivindica el paper d’aquests esdeveniments com a motors comercials i dinamitzadors econòmics. Pinilla defensa que cites com la de Mollerussa són essencials per estimular la demanda i reforçar la confiança dels consumidors. Alhora, assenyala que el sector afronta reptes com la descarbonització i la millora de la seguretat viària. En aquest sentit, lamenta la retirada d’incentius fiscals com el descompte del 15% de l’IRPF per a l’electrificació, una mesura que, al seu parer, evidencia la distància entre les necessitats empresarials i les decisions polítiques.
Amb tot, la Fira de Sant Josep torna a situar Mollerussa com un punt neuràlgic de l’automoció a les comarques de Lleida, amb la mirada posada en consolidar la recuperació i reforçar el paper estratègic del saló dins el calendari firal català.