Comencen les obres d’emergència per reparar el ferm de l’A-2 entre Cervera i la Panadella

El Ministeri de Transports ha posat en marxa aquest dilluns una sèrie d'operacions de reparació immediata en tres seccions clau de la xarxa viària estatal a la província de Lleida, motivades pel deteriorament accelerat provocat per les intenses precipitacions i nevades d'aquest hivern. Aquestes actuacions, amb un cost total de 3,99 milions d'euros, abasten carreteres principals com l'A-2, l'N-260 i la LL-11, on els desperfectes han generat incidents recents, incloent-hi avaries en vehicles.
En el cas de l'A-2, les tasques se centren en un segment de 8,5 quilòmetres des de Cervera fins al confí amb la demarcació barcelonina, al municipi de Ribera d'Ondara. José Crespín, subdelegat del Govern espanyol a Lleida, ha subratllat que aquesta via suporta un tràfic diari de 30.000 vehicles, amb un 28% de camions, i ha explicat el retard en l'inici per la necessitat de formalitzar els contractes d'obra.
Aquestes reparacions provisionals s'allargaran durant les properes setmanes, sense data de cloenda definida, i actualment afecten el sentit cap a Lleida amb la restricció d'un carril. Paral·lelament, es preveu una renovació completa a partir d'abril, licitada el setembre passat amb un pressupost de 13,28 milions d'euros, que inclourà els intercanvis de Vergós, Sant Pere dels Arquells i Ribera d'Ondara. Aquesta iniciativa forma part d'un pla més ampli: entre 2020 i 2024, ja s'han millorat 41 quilòmetres de l'A-2 a la zona de Lleida, amb una despesa de gairebé 31 milions d'euros, cobrint sectors com els d'entre Torrefarrera i els Alamús, la variant de Lleida fins a Osca, i la variant de Cervera. Aquest esforç representa més de la meitat del traçat de l'autovia en aquesta demarcació, responent a les reiterades reivindicacions d'alcaldes locals i conductors habituals, que denunciaven el mal estat del paviment com a principal via de connexió amb Barcelona.
Pel que fa a les altres carreteres, les actuacions d'urgència a l'N-260 abasten 29 quilòmetres des de Bellver de Cerdanya fins a la Seu d'Urgell, mentre que a la LL-11 es treballa en aproximadament 8 quilòmetres que uneixen la capital lleidatana amb l'accés a l'A-2. En ambdós casos, els danys deriven del mateix impacte meteorològic, accelerant el desgast i requerint una resposta ràpida per garantir la seguretat i la fluïdesa del trànsit.