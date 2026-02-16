Punxades massives a l’A-2 forcen un contracte d’emergència per renovar el ferm a la Segarra

La Unitat de Carreteres de l’Estat a Lleida i la Direcció General de Carreteres treballen per activar un contracte d’emergència que permeti renovar de manera integral el ferm d’un tram de l’A-2 a la comarca de la Segarra, on divendres passat una vintena de vehicles van resultar afectats, molts d’ells amb rodes punxades.
El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que l’actuació preveu refer el paviment en uns tres quilòmetres entre Cervera i Ribera d'Ondara. El tram, que ja presentava un deteriorament acumulat des de fa temps, ha vist agreujada la seva situació arran de les pluges i nevades de les darreres setmanes, que han provocat l’aparició de nous clots.
Diumenge es van dur a terme treballs d’urgència per tapar els punts més malmesos i, aquest dilluns, es manté tallat el carril dret en tots dos sentits en els tres quilòmetres més afectats. Segons el paer en cap de Cervera, Jan Pomés, la combinació del paviment degradat, les inclemències meteorològiques i la presència d’“elements metàl·lics” d’origen desconegut a la calçada van generar divendres al vespre un “còctel” que va desencadenar l’incident amb una vintena de vehicles implicats.
Aquest tram ja està inclòs en unes obres de millora de l’autovia previstes per començar a finals de març. Amb tot, el govern espanyol estudia avançar la renovació integral del ferm en aquest punt concret mitjançant un contracte d’emergència, que afectaria uns tres quilòmetres per sentit. “Quan activem el contracte ordinari previst, aquesta part ja estarà executada”, ha assenyalat Crespín.
Reclam històric dels alcaldes
Els alcaldes de la Segarra fa anys que reclamen millores al tram de l’A-2 entre Cervera i la Panadella, davant les nombroses irregularitats i clots que presenta el ferm. Pomés ha recordat l’acord assolit al setembre amb el govern espanyol per executar aquestes obres i ha expressat el desig que s’iniciïn “com més aviat millor” per evitar noves incidències. L’alcalde atribueix el mal estat de la via a una “manca de manteniment prolongada durant molts anys”, agreujada per la pluja i la neu recents.
Per la seva banda, l’alcalde de Ribera d’Ondara, Francesc Sabanés, ha qualificat l’estat del tram de “deplorable” i ha celebrat l’inici imminent de les obres. “El que ha passat aquests dies no és més que la realitat de com està la carretera. Encara sort que no hàgim de lamentar cap incident greu, perquè sembla que Catalunya s’acabi a la Panadella”, ha lamentat.