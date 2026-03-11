L'Arnau de Vilanova, pioner en l'anàlisi de l'impacte ambiental en la salut infantil

L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha consolidat durant el seu primer any de funcionament la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica, un dispositiu assistencial pioner dedicat a investigar com l'entorn i els contaminants incideixen en el creixement dels infants i adolescents. Sota la coordinació de la pediatra Paula Sol Ventura, aquesta consulta especialitzada no només ofereix assistència clínica, sinó que se centra en la prevenció i la recerca per identificar exposicions ambientals que poden desencadenar o agreujar diverses malalties. Els resultats d'aquest primer exercici revelen una dada preocupant: un de cada cinc pacients atesos presenta nivells elevats d'exposició a disruptors endocrins, unes substàncies químiques capaces d'alterar el sistema hormonal.
L'activitat de la unitat se centra especialment en el seguiment de patologies com la pubertat precoç, les alteracions de la tiroide, l'asma i les al·lèrgies, on els factors externs juguen un paper determinant. Durant les visites, els professionals realitzen una anàlisi profunda dels hàbits quotidians de les famílies, posant el focus en l'alimentació, l'ús de plàstics, els productes de neteja domèstica i l'entorn geogràfic on resideixen els menors. Segons la doctora Ventura, tot i que hi ha elements ambientals difícils de controlar a escala global, existeix un ampli marge de millora en l'àmbit domèstic si es canvien determinades rutines per reduir el contacte amb agents nocius.
Més enllà de la tasca a la consulta, el projecte destaca per la seva col·laboració amb l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, la Universitat de Lleida i l'Atenció Primària. Aquest treball en xarxa busca generar evidència científica a través d'estudis que permetin entendre millor els riscos emergents per a la salut infantil. En aquest sentit, el cap de Pediatria de l'hospital, Jordi Bosch, recalca que la unitat neix amb la voluntat d'avançar-se als diagnòstics i dotar la població de les eines necessàries per crear entorns més segurs per als nens.
Entre les principals recomanacions que es traslladen a les famílies per minimitzar riscos hi ha la priorització dels aliments frescos, la reducció del plàstic en la conservació del menjar i l'ús limitat de productes cosmètics i químics a la llar. Aquesta vessant educativa és fonamental en la filosofia de la unitat, que entén la salut pediàtrica com un equilibri on la ventilació dels espais interiors i la tria conscient dels productes de consum diari són tan importants com el tractament mèdic convencional.