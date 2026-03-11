Ferit un treballador d'una carnisseria de Lleida en quedar atrapat en una piconadora

Un treballador d’una carnisseria situada a l’avinguda Alcalde Porqueres de Lleida va patir aquest dimarts un accident laboral greu després de quedar atrapat en una de les màquines de l’establiment. Informa Segre que l’incident va provocar un ampli desplegament dels serveis d’emergència a la zona alta de la ciutat i va acabar amb el trasllat del ferit a l’hospital encara unit a part de la maquinària.
L’avís es va rebre pocs minuts abans de les tres de la tarda en un comerç ubicat al número 35 d’aquesta via. Per causes que encara s’estan investigant, l’operari va quedar amb diversos dits i una part del braç atrapats a l’interior d’una picadora de carn.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra, així com diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els equips d’emergència van intentar alliberar el treballador a la mateixa carnisseria, però la complexitat del mecanisme de la màquina i el risc d’agreujar les lesions van fer inviable l’extracció en aquell moment.
Davant d’aquesta situació, els bombers van optar per desmuntar la picadora del seu ancoratge i traslladar l’operari en ambulància fins a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova amb la màquina encara acoblada al braç.
Un cop a l’hospital, professionals sanitaris i bombers van treballar conjuntament per completar l’alliberament de l’extremitat en un entorn quirúrgic controlat. Malgrat la gravetat inicial de l’accident, el darrer balanç del SEM assenyala que l’estat del ferit és menys greu.
Paral·lelament, els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies del succés i comprovar si la maquinària complia amb totes les mesures de seguretat requerides.