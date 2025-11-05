05 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Ferit lleu un home per un incendi en un pis de Lleida

Els dos focs s'han produït durant la matinada d'aquest dimecres

  • Imatge d'arxiu d'una ambulància del SEM -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de novembre de 2025 a les 10:26

Un home ha resultat ferit lleu per inhalació de fum en un incendi que ha afectat la cuina d’un pis situat al carrer Jaume d’Agramunt de Lleida, segons han informat els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Els Bombers han rebut l’avís a les 2.25 hores de la matinada, després que el foc s’hagués declarat a la cuina del domicili. Les flames han quedat extingides poc després, però el fum ha afectat tot l’habitatge.

L’home ha estat atès pel SEM per inhalació de fum i, un cop estabilitzat, ha estat donat d’alta al mateix lloc dels fets.

Et pot interessar