Mor un motorista en un accident a Torrefarrera

Un motorista ha mort en un xoc amb un cotxe a l’A-14, a l’altura de Torrefarrera (Segrià). Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 20.34 hores.\r\n\r\nL’accident va tenir lloc al quilòmetre 5,8. Per causes que encara s’estan investigant, un turisme i una motocicleta en què viatjaven dues persones van xocar. A causa de l’accident, va morir el conductor de la motocicleta, J. N. R., veí de Lleida.\r\n\r\nLa seva acompanyant i dues persones més van resultar ferides de menor gravetat. Des de principi d'any, 142 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons el Servei Català del Trànsit.\r\n