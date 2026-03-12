Detingut un home a Lleida per tenir 305 plantes de marihuana en un pis

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home, de 46 anys, per tenir un cultiu de marihuana amb 305 plantes a l'interior d'un pis al carrer Comtes d'Urgell de Lleida.\r\n\r\nLa policia va iniciar la investigació a finals d'estiu del 2025 i durant les diverses vigilàncies, va identificar els propietaris del pis i també va comprovar que l'immoble estava connectat a la xarxa elèctrica de manera fraudulenta. Els agents van detenir el principal sospitós del cultiu quan anava a entrar a l'immoble. Segons la policia, l'home es va mostrar col·laborador i va facilitar l'entrada dels agents al pis. Posteriorment, va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.\r\n\r\nDesprés que els agents entressin a l'immoble i constatessin l'existència de la plantació de marihuana, amb plantes en diferents estadis de creixement, van precintar i custodiar l'habitatge per fer la corresponent entrada i perquisició l'endemà. Passades les 10 hores d'aquest dimecres la policia va tornar al pis on va intervenir un total de 305 plantes de marihuana.\r\n\r\nEl detingut passarà aquest dijous a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nAturen un vehicle a la Segarra per circular amb la ITV caducada i hi troben dos quilos de marihuana \r\n\r\n\r\n \r\n