Aturen un vehicle a la Segarra per circular amb la ITV caducada i hi troben dos quilos de marihuana

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres a Granyanella (Segarra) un home, de 34 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, després de trobar-li prop de dos quilos de marihuana al maleter del cotxe en un control a l'A-2. Els fets van passar cap a les 13 hores quan una dotació policial que feia patrullatge dinàmic preventiu per l'A-2, va detectar un vehicle que circulava amb la ITV caducada.
Els agents van aturar-lo a l'àrea de servei de Fonolleres i, quan van procedir a identificar el seu ocupant per fer la pertinent denúncia, van veure que l'home mostrava una actitud nerviosa i que el vehicle feia olor de marihuana. En escorcollar el maleter, van trobar una bossa amb 1.840 grams de cabdells de marihuana.
Davant la troballa, els agents van detenir l'individu com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Segons la policia, el preu de la droga comissada al mercat il·lícit, segons les taules de l'Oficina Central d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior, podria tenir un valor de 12.180 euros.
El detingut, amb antecedents, passarà aquest dijous a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.