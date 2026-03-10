La Fiscalia demana 6 anys de presó per a Albert Esteve per un presumpte frau a la Seguretat Social

La Fiscalia demana sis anys de presó per a Albert Esteve, que va ser president del Lleida Esportiu entre el 2011 i el 2021, per un presumpte delicte contra la Seguretat Social. Segons el ministeri públic, durant el període comprès entre el 2014 i el 2019 hauria incomplert diverses obligacions de cotització vinculades a treballadors del club.
En el seu escrit d’acusació, la Fiscalia sosté que Esteve, amb l’objectiu de defraudar, no hauria ingressat determinades quotes a la Seguretat Social, no hauria tramitat l’alta d’alguns treballadors o bé ho hauria fet declarant jornades inferiors a les realment treballades. Les presumptes irregularitats afectarien prop de 90 treballadors, entre els quals jugadors i entrenadors del club.
El ministeri públic calcula que el frau total ascendiria a uns 893.500 euros. Per aquest motiu, a més de la pena de presó, sol·licita una multa de 2,68 milions d’euros, equivalent al triple de l’import presumptament defraudat. També demana que l’acusat, o bé el club com a responsable civil subsidiari, indemnitzi la Seguretat Social per la quantitat reclamada.
Segons l’acusació, entre setembre del 2014 i febrer del 2019 Esteve hauria donat d’alta 67 treballadors, però declarant bases de cotització inferiors a les que correspondrien segons el règim general. Aquesta pràctica hauria provocat un perjudici de 642.083,21 euros a l’organisme recaptador.
La Fiscalia també afirma que, en el mateix període, tres treballadors no haurien estat donats d’alta i tampoc s’haurien abonat les quotes corresponents, amb un frau estimat de 47.794,23 euros. A més, entre febrer del 2015 i febrer del 2019, la mateixa situació hauria afectat 19 treballadors més, amb un perjudici calculat de 202.449,90 euros. Finalment, entre gener i febrer del 2019 s’hauria produït un altre cas similar amb un treballador, amb un import de 1.128,06 euros.
A banda de la pena de presó i la multa, la Fiscalia sol·licita també que Esteve no pugui obtenir subvencions ni ajudes públiques, ni beneficiar-se d’incentius fiscals o de la Seguretat Social durant un període de sis anys.
L’escrit d’acusació recorda que Albert Esteve va exercir com a president i gestor del Club Lleida Esportiu Terraferma entre el juny del 2011 i el juny del 2021. Aquell any l’entitat es va extingir arran de la fusió amb Grupo Elías Club Deportivo, fet que va donar lloc al Lleida Ponent Club de Futbol, presidit posteriorment pel seu germà, Jordi Esteve.
Pel que fa a la responsabilitat civil, la Fiscalia demana que l’acusat i les dues entitats esportives implicades, com a responsables civils subsidiàries, indemnitzin la Seguretat Social amb l’import total presumptament defraudat.
El judici està previst per al 18 de març a l’Audiència de Lleida.