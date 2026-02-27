Marc Márquez vol ser llegenda

Marc Márquez afronta el 2026 amb l'objectiu de revalidar el títol mundial de MotoGP i superar el llegendari rècord de Valentino Rossi en victòries totals i campionats, tot i que l'esforç no serà senzill a causa de les seqüeles físiques que arrossega.
Després d'una temporada 2025 espectacular on va conquerir el campionat amb Ducati Lenovo, el pilot de Cervera va patir una lesió greu a l'espatlla dreta (fractura de clavícula i possible afectació de lligaments) en una caiguda al Gran Premi d'Indonèsia a Mandalika, causada per un contacte amb Marco Bezzecchi en la primera volta. Aquest accident el va obligar a perdre's les últimes curses del curs, i encara avui dia no ha assolit el 100% de recuperació.
En les declaracions recents durant els tests de pretemporada a Buriram (Tailàndia), Márquez ha admès que arriba a l'inici del Mundial sense estar completament recuperat de l'espatlla dreta. "He de centrar-me en la meva condició física per continuar millorant dia a dia. L'any passat vaig aconseguir un gran nivell amb Ducati, però aquesta lesió ha estat un obstacle important", ha explicat el vuit vegades campió del món.
Malgrat les molèsties persistents, el català manté l'ambició intacta: vol sumar el seu desé títol i superar les 89 victòries de Rossi (Márquez en té actualment 89 o més, depenent de l'actualització exacta post-2025), a més d'acostar-se al mite de Giacomo Agostini en l'era moderna. "Soc ambiciós. Sempre he buscat la perfecció i vull seguir lluitant pel cim", ha afirmat.
Els seus principals rivals per al 2026 seran pilots com Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, el seu germà Àlex Márquez i altres joves talents que han emergit amb força. La nova Ducati, amb millores aerodinàmiques i de motor, hauria de tornar a ser competitiva, però la clau estarà en la capacitat de Márquez per adaptar el seu estil de pilotatge a les limitacions físiques actuals.
El calendari del Mundial 2026
1 de març: Tailàndia (Buriram)
22 de març: Argentina
29 de març: Estats Units
12 d'abril: Qatar
26 d'abril: Espanya (Jerez)
... i continuarà amb cites clau com França, Itàlia, Alemanya, Països Baixos, Japó, Indonèsia, Austràlia i València al novembre.
Márquez sap que la història no perdona: superar Rossi en victòries i consolidar-se com un dels més grans de tots els temps requerirà superar no només els rivals, sinó també el seu propi cos. El repte està servit.