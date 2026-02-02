L'Atlètic Lleida albira la salvació amb una victòria al camp del Torrent

L’Atlètic Lleida va fer un pas endavant en la lluita per la permanència amb una victòria de gran valor al camp del Torrent, cuer del Grup 3 de la Segona Federació. En un escenari exigent i davant d’un rival necessitat, els lleidatans van saber resistir i aprofitar una de les seves poques ocasions per sumar el segon triomf consecutiu, malgrat veure’s superats en diversos trams del partit.
El conjunt valencià va assumir el protagonisme des del primer moment i va imposar un ritme alt, especialment durant els minuts inicials, amb llargues possessions i presència constant en camp contrari. L’Atlètic Lleida, més replegat, va apostar per l’ordre defensiu i per esperar la seva oportunitat. El partit va viure un parèntesi al voltant de la mitja hora de joc a causa d’un incident a la graderia, quan un aficionat va haver de ser atès pels serveis sanitaris. Un cop resolta la situació i amb l’afectat estable, el duel es va reprendre sense més incidències.
Abans del descans, el Torrent va fregar el gol amb una acció clara que va obligar Pau Torres a lluir-se amb una aturada decisiva. Però quan tot semblava indicar que s’arribaria al pas pels vestidors amb empat, va aparèixer Bilal per avançar l’Atlètic Lleida. El davanter va provar sort des de la frontal de l’àrea i, tot i el toc del porter local, la pilota va acabar entrant a la porteria.
A la represa, els locals van intensificar encara més la pressió amb la voluntat d’igualar el marcador. L’Atlètic Lleida va haver de treballar de valent en defensa per conservar l’avantatge, en un segon temps marcat per l’empenta del Torrent i per la solidesa dels visitants. El partit també va deixar el retorn de Nil Sauret, que va tornar als terrenys de joc després de dos mesos d’absència i va disputar el tram final del duel.
Un cop acabat l’enfrontament, l’entrenador Jordi López va destacar la dificultat del partit i el mèrit del seu equip: “Sabíem que seria un duel complicat, sobretot perquè el Torrent s’ha reforçat molt, però confiem en el talent de la plantilla i en la nostra capacitat per competir”, va assenyalar.