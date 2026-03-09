Predicció: descens de l'Atlètic Lleida

La derrota contra la UD Poblense per 1 a 2 ha agreujat la situació de l’Atlètic Lleida a la Segona Federació. Amb 23 punts després de 26 jornades, les projeccions estadístiques apunten que l’equip podria acabar la temporada amb uns 30 punts, una xifra que en la majoria de temporades implica descens.
L’equip afronta el tram final de la temporada en una situació preocupant. La derrota d’aquest cap de setmana ha deixat l’equip en la part baixa de la classificació del grup 3 (en setzena posició) i amb un marge cada vegada més reduït per reaccionar. El conjunt suma un balanç de quatre victòries, onze empats i onze derrotes, i tot i que ha estat competitiu en molts partits, la gran quantitat d’empats i la manca de triomfs han impedit que es pugui allunyar de la zona de descens. A hores d'ara, els lleidatans estan a sis punts de la posició de play-out i a set de la salvació.
Projecció de punts preocupant
Si es projecta el ritme actual de puntuació —uns 0,88 punts per partit— fins al final de la temporada, l’Atlètic Lleida acabaria el campionat al voltant dels 30 punts. Històricament, la permanència al grup s'ha acostumat a situar entre 38 i els 45 punts, depenent de la temporada i de la igualtat del campionat. Això situaria el conjunt lleidatà per sota del llindar habitual per salvar la categoria.
Amb vuit jornades encara per disputar, l’equip necessita un canvi de dinàmica. Per arribar a una xifra aproximada i mínima de 40 punts —considerada sovint la barrera de seguretat— l’Atlètic Lleida hauria de sumar entre 17 i 18 punts més. Això equival aproximadament a: cinc victòries i dos empats o sis victòries en el tram final de la temporada.
Es tracta d’un ritme molt superior al que ha mostrat l’equip fins ara, però encara matemàticament possible si aconsegueix encadenar bons resultats.
Un final de temporada decisiu
El calendari de les pròximes jornades serà determinant. Els enfrontaments directes contra equips que també lluiten per evitar el descens poden acabar marcant la diferència en la classificació final. L'Atètic Lleida disputarà els vuit darrers partits contra Atlètic Balears (ara mateix el tercer classificat), València Mestalla (13è), Reus Reddis (5è), Alcoià (6è), Girona B (9è), Eivissa (12è), Barça Atlètic (4rt) i Andratx (15è).