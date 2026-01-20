Jordi López, nou entrenador de l'Atlètic Lleida

L’Atlètic Lleida ha trobat el substitut de Gabri García a la banqueta: Jordi López Felpeto (Cardedeu, 28 de febrer de 1981) assumeix el càrrec immediatament, en un moment clau de la temporada a Segona RFEF, on l’equip busca escapar de la zona de descens després d’una ratxa negativa.
El nou entrenador arriba amb una trajectòria consolidada tant com a jugador com a tècnic dins del futbol català i espanyol. Format a les categories inferiors del FC Barcelona i amb pas pel Reial Madrid Castilla, López va viure els seus millors anys com a futbolista professional al Sevilla (on va guanyar la Copa de la UEFA el 2006), a més de militar a clubs com Mallorca, Racing de Santander, Queens Park Rangers, Llagostera o Sabadell.
Com a entrenador, ha acumulat experiència en categories de Segona RFEF i Tercera: va ser segon entrenador de la UE Cornellà (2018-2021), club amb el qual va aconseguir l’ascens a Primera RFEF; posteriorment va dirigir el Terrassa FC (2021-2023) a Segona RFEF, i més recentment va estar al capdavant del CF Badalona, on va demostrar capacitat per gestionar projectes de reacció i competitivitat en grups exigents.
La directiva de l’Atlètic Lleida ha apostat per ell precisament per la seva experiència a la categoria, el coneixement del futbol català i la seva capacitat per imposar criteri, metodologia i solvència en moments delicats. L’objectiu és clar: donar un impuls immediat a l’equip, aprofitar les set incorporacions del mercat d’hivern i revertir la dinàmica que ha deixat l’equip penúltim amb només 15 punts després de 19 jornades.
Des del club s'ha valorat la professionalitat de Gabri García, però es considera imprescindible aquest canvi per buscar una reacció esportiva urgent en el tram decisiu de la lliga.