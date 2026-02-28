L’enèsima trifulga: el Lleida CF acusa l’Atlètic d’usurpar l’escut de la Unió Esportiva

El Lleida CF ha tret les urpes amb un comunicat oficial duríssim publicat al seu Instagram (@lleidacfoficial), on acusa obertament el Club Esportiu Atlètic Lleida d'intentar registrar com a marca pròpia l'escut clàssic de la històrica Unió Esportiva Lleida, sota la denominació "UE Lleida".
L'entitat blava, que es presenta com l'únic successor legal del llegat de l'històric club, qualifica l'acció de l'Atlètic com a "deslleial" i un clar intent d'usurpació de la identitat i d'apropiació indeguda de la història del club centenari. El text recorda que la sol·licitud es va presentar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i que genera confusió amb les marques legítimes del Lleida CF.
Les exigències del comunicat
- Respectar el Lleida CF, els seus aficionats i abonats.
- Retirar immediatament la sol·licitud de registre de la marca figurativa "UE Lleida" amb l'escut històric.
- Abstenir-se de qualsevol ús de símbols, signes o imatges vinculades a la història de la UE Lleida i del Lleida CF.
El post, difós fa poques hores, ja acumula més de 1.100 likes, comentaris massius i comparticions, amb l'etiqueta #LleidaCF #MésViusQueMai com a crit de resistència.
Aquest nou xoc afegeix benzina al foc d'una rivalitat que fa anys que crema a la Terra Ferma: disputes per noms, escuts, camps, places federatives i fins i tot per la mateixa supervivència del futbol de primer nivell a Lleida. Mentre l'Atlètic Lleida ha anat escalant categories als despatxos i ha aconseguit acords per jugar al Camp d'Esports, el Lleida CF continua reivindicant el seu llinatge històric amb ungles i dents.