El Lleida resisteix al Nou Sardenya i suma un punt davant l’Europa B

El Lleida va aconseguir un empat valuós ahir al Nou Sardenya davant l’Europa B, un rival directe en la lluita per sortir de la zona baixa. L’equip lleidatà continua en posicions de descens, però el punt sumat i, sobretot, el fet de mantenir la porteria intacta reforcen un bloc que va saber competir en un duel escàs d’ocasions clares.
L’inici del partit va estar marcat pel respecte mutu. Durant els primers minuts, cap dels dos conjunts va assumir riscos excessius i el joc es va moure en una dinàmica d’equilibri, amb una possessió repartida i moltes interrupcions. La sensació era que qualsevol errada podia ser determinant.
La primera aproximació amb certa intenció va arribar superat el primer tram del matx, quan Jorge Revert va provar fortuna amb un xut des de fora l’àrea que va marxar desviat. Va ser una acció aïllada en una primera part marcada per la manca de profunditat i d’arribades franques a les àrees. Sense gaires sobresalts, el duel va arribar al descans amb el marcador inicial intacte.
A la represa, el Lleida va presentar novetats. Tumani Fofana va debutar amb la samarreta bordeus en substitució de Jordi Puig, mentre que Jordi Cortés també va moure la banqueta amb l’entrada de Totti per Revert. Els canvis buscaven donar més presència ofensiva a un equip que, tot i competir bé, patia per generar perill.
Amb el pas dels minuts, el tècnic va continuar ajustant peces. Guido Ratto i Marc García van entrar al terreny de joc, mentre que Pau Russo, amb molèsties físiques, i Joan Rusi van abandonar el partit. El Lleida va guanyar metres i va començar a creure en la victòria, empès també pel suport d’un nombrós grup d’aficionats desplaçats a Gràcia.
La millor oportunitat del conjunt lleidatà va arribar a la recta final. Marc García va executar un xut amb rosca que es va anar tancant fins a estavellar-se al travesser, en l’acció més clara de tot el partit. Fins al xiulet final, el Lleida encara va insistir amb una altra rematada de Sasha, però el gol no va arribar.
En acabar el partit, Jordi Cortés va destacar l’esforç del seu equip: “El punt era bo, tot i que després de veure la resta de resultats sap a poc, però marxem vius i sense encaixar”. L’entrenador també va tenir paraules d’agraïment per al desplaçament de l’afició i pel tracte rebut per part del club gracienc.