Òscar Rubio es retira del futbol

Òscar Rubio ha anunciat que aquest cap de setmana tancarà definitivament la seva etapa com a futbolista en actiu. El defensa disputarà diumenge el seu últim partit al Camp d’Esports, escenari on dirà adeu a l’afició lleidatana en el duel contra el Can Vidalet.\r\n\r\nLa decisió s'ha fet pública aquest dimarts durant una roda de premsa en què Rubio ha estat acompanyat per l’adjunt a la presidència del club, Marc Torres, i per l’entrenador de l’equip, Jordi Cortés. En la seva intervenció, el jugador ha assegurat que la retirada respon a una decisió meditada i de caràcter estrictament personal. Rubio ha remarcat que el seu fill resideix a l’estranger i que vol prioritzar la seva vida familiar per sobre de la continuïtat esportiva: “Abans que futbolista, soc pare”, ha dit, tot justificant així la determinació de penjar les botes al final d’aquest cap de setmana. Rubio ha jugat 320 partits amb el Lleida i és el cinquè futbolista que més partits ha disputat de la història de les entitats de futbol lleidatanes. \r\n\r\nEl club ha volgut convertir el partit en una jornada especial i ha anunciat que convidarà els equips de futbol base de la demarcació i diverses institucions per retre homenatge al jugador. L’acte servirà per reconèixer la trajectòria d’un futbolista que es consolida com el cinquè amb més partits oficials disputats amb la samarreta del Lleida. D’aquesta manera, el duel de diumenge es convertirà en una cita carregada d’emoció, que marcarà el comiat d’un dels noms propis del club en les darreres temporades.\r\n